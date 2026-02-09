Надлишок вологи є найпоширенішою причиною втрати листя

Грошове дерево, або нефритова рослина, здатне жити десятиліттями за умови правильного догляду. Опадання листя є одним із сигналів, що умови утримання перестали бути комфортними. Причини можуть бути різними – від помилок у поливі до впливу зовнішніх чинників. Про це пише УНІАН.

Перезволоження ґрунту

Надлишок вологи є найпоширенішою причиною втрати листя. Грошове дерево накопичує воду в листках, тому застій вологи біля коренів швидко призводить до їх пошкодження. У такому разі листя може опадати навіть зеленим і зовні здоровим. Поливайте рослину лише після підсихання верхнього шару ґрунту та використовуйте горщик із дренажними отворами. За потреби перевіряйте кореневу систему і видаляйте пошкоджені ділянки.

Недостатній полив

Тривала нестача води також негативно впливає на рослину. За пересихання ґрунту листя зморщується, в’яне і з часом опадає. Ознакою проблеми є сухий субстрат, що відстає від стінок горщика. Для грошового дерева підходить нечастий, але рясний полив, який зволожує всю земляну грудку.

Неправильне освітлення

Грошове дерево потребує яскравого світла для нормального росту. За його нестачі порушується фотосинтез, стебла витягуються, а нижнє листя починає опадати. Водночас надто інтенсивне пряме сонце може спричинити опіки, які проявляються світлими або коричневими плямами та подальшою втратою листя. Найкращим варіантом є 6–8 годин яскравого розсіяного світла щодня з поступовою адаптацією до нових умов.

Помилки у підживленні

Нестача поживних речовин змушує рослину скидати старе листя, щоб зберегти енергію. Водночас надмірне внесення добрив може обпалити коріння і викликати ще інтенсивніше опадання листя. Підживлювати грошове дерево варто лише в період активного росту, використовуючи добрива для кімнатних рослин у зменшеній концентрації.

Ураження шкідниками

Сисні шкідники, зокрема павутинні кліщі, борошнисті червці та щитівки, послаблюють рослину, позбавляючи її вологи та поживних речовин. Їх можна розпізнати за липким нальотом, світлими плямами, тонкою павутиною або дрібними наростами на листі. Регулярний огляд і своєчасна обробка допоможуть уникнути масового опадання листя.

Грибкові захворювання

Хвороби, спричинені надлишком вологи, часто вражають кореневу систему. У такому разі листя опадає навіть за правильного догляду. Неприємний запах ґрунту, потемнілі або м’які корені свідчать про серйозну проблему. Для порятунку рослини необхідно зменшити полив, видалити уражене коріння і пересадити її у свіжий субстрат.

Різкі перепади температури

Протяги, холодне повітря або близькість до обігрівачів викликають у грошового дерева стрес. Це проявляється в’ялістю листя, уповільненням росту та появою темних плям. Рослину слід тримати в приміщенні зі стабільною помірною температурою без різких коливань.

Природне старіння

Іноді опадання листя є природним процесом. У міру росту старі нижні листки поступово відмирають, а рослина спрямовує ресурси на формування нових пагонів. Якщо опадає лише кілька листків, а новий приріст виглядає здоровим, хвилюватися не варто.