Якщо на дачі накопичилися старі газети, не поспішайте позбуватися їх. Досвідчені городники давно використовують паперову пресу як доступний і екологічний спосіб боротьби з бур’янами. Такий метод мульчування допомагає зменшити кількість прополювань і значно полегшує догляд за ділянкою. Детальніше про нього пише ProstoWay.

Як працює газетне мульчування

Для росту бур’янів необхідні світло та доступ повітря. Щільний паперовий шар перекриває обидва чинники, тому небажана рослинність не може прорости. Перед використанням розпушіть ґрунт і добре його зволожте. Після цього викладіть газети у 3–5 шарів, накладаючи аркуші один на один, щоб не залишалося відкритих ділянок. Навколо культурних рослин залиште невеликий простір, аби не зашкодити їхньому розвитку.

Безпечність і користь для ґрунту

Сучасна газетна фарба не містить небезпечних домішок, тому не шкодить рослинам і врожаю. Папір поступово розкладається, перетворюючись на органічну добавку для ґрунту. Целюлоза приваблює дощових черв’яків, які покращують структуру землі та підвищують її родючість. Додатковою перевагою є збереження вологи: під газетами ґрунт довше залишається прохолодним і не пересихає навіть у спеку.

Як закріпити мульчу

Щоб вітер не розносив папір по ділянці та грядки мали охайний вигляд, газети потрібно зафіксувати. Для цього засипте їх шаром соломи, скошеної трави або тонким шаром землі. Такий підхід дозволяє надовго забути про регулярну прополку і зекономити час.