Для використання золи як добрива зберіть її в мішки і застосовуйте під час посадки дерев

Є безкоштовне і дуже дієве добриво, яке можна легко добути, не витрачаючи грошей на хімікати. Це природний засіб, який не лише збагачує ґрунт, але й допомагає боротися з шкідниками та грибковими захворюваннями рослин. Де його можна добути, і як правильно використовувати, пише «Жіночий портал».

Зола – одне з найкращих і найдоступніших органічних добрив, яке можна отримати під час опалювального сезону. Вона містить багато корисних елементів, таких як магній, калій, кальцій та фосфор, які утворюються внаслідок згорання дров. Використання золи як добрива допомагає не тільки збагачувати ґрунт, але й є ефективним засобом боротьби з шкідниками та грибковими захворюваннями. Це абсолютно безпечне добриво для людей і тварин, а його застосування дозволяє знизити витрати на дорогі хімічні препарати.

Для використання золи як добрива зберіть її в мішки і застосовуйте під час посадки дерев або при підживленні городніх культур. Золу можна просто розкидати по ділянці, після чого граблями змішати її з землею, або розчинити у воді (половина літра золи на відро води) і полити рослини. Врахуйте, що дія золи на ґрунт зберігається до 2-3 років.

Однак важливо пам’ятати і про недоліки цього добрива. Зола містить багато солей, тому не варто використовувати її для підживлення молодої розсади до появи 3-4 листочків. Для деяких рослин, як-от редиска, редька та картопля, зола може бути шкідливою – у першому випадку вона може призвести до «стрілкування», а у другому – до виникнення парші. Також не можна змішувати золу з аміачною селітрою, адже це призведе до втрати азоту та утворення аміаку, що пошкодить культури.

Знаючи як правильно використовувати золу і враховуючи її переваги та недоліки, ви зможете зробити ваш город здоровішим і врожайнішим за мінімальних витрат.