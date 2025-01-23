Виявляється, вода, що залишається після варіння грибів – це справжній скарб для товстянки

Товстянка, або грошове дерево, є однією з найбільш популярних кімнатних рослин завдяки своїй невибагливості та простоті догляду. Багато власників цієї рослини навіть не здогадуються, що при правильному підживленні товстянка може здивувати активним ростом і навіть цвітінням. «Добрі новини» пишуть про ефективне домашнє добриво, яке відновить ріст грошового дерева.

Чому грибний відвар корисний для грошового дерева

Виявляється, вода, що залишається після варіння грибів – це справжній скарб для товстянки. Адже така рідина надзвичайно багата на всі потрібні для рослини елементи, наприклад, такі як фосфор, калій, магній та інші.

Як правильно приготувати грибне добриво

Після варіння грибів відвар необхідно перелити у непрозору ємність і залишити його орієнтовно на тиждень у темному місці. За цей час у відварі розмножаться бактерії, які значно покращують якість ґрунту.

Як правильно застосовувати грибний відвар для підживлення товстянки

Перед поливанням рослини грибний відвар слід розвести водою у співвідношенні 1:3. Цим отриманим розчином квітникарі рекомендують поливати землю, намагаючись не потрапляти на листя.

За словами експертів, після регулярного підживлення таким грибним відваром товстянка помітно зміниться й порадує вас пишним ростом і здоровим виглядом. Таким чином, використання грибного відвару є доступним і надзвичайно ефективним способом, який допомагає з легкістю підживити грошове дерево й домогтися його неймовірно активного процвітання.