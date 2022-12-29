Більшості товстянок прямі сонячні промені шкоди не заподіють

Товстянка або красула вважається однією з «щасливих» для дому рослин. Із народної назви – грошове дерево – зрозуміло відразу, що, за повір’ями, вона притягує. Проте назву вона отримала насправді через форму своїх листочків, схожих на монетки.

Грошове дерево належить до роду сукулентів, тому не вимагає особливого догляду та частого поливу, проте лишити його без уваги взагалі теж не можна. Найчастішою проблемою, з якою стикаються власники цієї рослини, є опадання листя. Причин для цього є кілька і всі вони пов’язані з недотриманням правил догляду, які є досить простими.

Як доглядати за грошовим деревом

Більшості товстянок прямі сонячні промені шкоди не заподіють, але найкраще місце для рослини – підвіконня вікна, що виходить на південний захід або схід. Нестача світла негативно впливає на декоративність грошового дерева – пагони витягуються, листя опадає. Якщо у вас є можливість улітку утримувати рослину на свіжому повітрі – на балконі або терасі – це піде рослині на користь.

Красули теплолюбні, тому літню спеку зносять нормально, та й узимку від сусідства з працюючими обігрівачами вони не потерпають так, як інші рослини, водночас вони прекрасно почуваються взимку й у прохолодних приміщеннях при температурі +10-15°С. Низька вологість повітря теж для товстянки не проблема. Ґрунт має містити три частини дернової землі, по одній частині перегнійної землі, листової землі, піску і дрібного гравію або цегляної крихти.

Постійний догляд за товстянкою включає лише не дуже частий полив рослини, миття листя і підживлення. Улітку зволожуйте рослину лише після висихання верхнього шару ґрунту, взимку дайте ґрунту просохнути на 2-3 см углиб. Загалом поливати потрібно за принципом «краще не долити, ніж перелити». Грошове дерево добре переносить посуху і дуже погано відноситься до постійно вологого, заболоченого ґрунту.

Коли рослина ще молода, варто почати її формування. Насамперед потрібно правильно вибрати горщик: корінь товстянки в завеликій посудині росте вглиб, а сама рослина – вгору, від чого стовбур витягується, стаючи слабким і тонким. Тому горщик потрібен невеликий і неглибокий. Коли товстянка досягне висоти 15 см, відщипніть два найменших верхніх листки – на цьому місці має розпочатися розгалуження. У міру зростання красули видаляйте верхнє листя в місцях, де, на вашу думку, пагони мають гілкуватися – так ви сформуєте крону своєму грошовому дереву.

Пересаджують товстянку за необхідності, коли коріння заповнить собою весь горщик, не обов’язково щорічно. Якщо хочете побачити цвітіння красули, то пересаджуйте її бодай раз на два роки. Робити це краще навесні, на початку активного росту. Візьміть горщик трохи більшого розміру, ніж попередній, укладіть у нього пристойний шар дренажного матеріалу – керамзиту або колених черепків, перенесіть рослину зі старого горщика в новий із грудкою землі і додайте свіжого субстрату, щоб заповнити порожнини. Якщо корінь красули став задовгим, укоротіть його перед пересадкою, щоб він помістився в новий горщик. Якщо прагнете зберегти компактні розміри рослини, намагайтеся взагалі обійтися без пересадки рослини, щорічно замінюючи тільки верхній шар субстрату в горщику.

Можливі причини втрати листя грошовим деревом:

перезволоження ґрунту;

опік від прямих сонячних променів;

брак освітлення;

надмірна кількість добрив;

температурні перепади та протяги;

загнивання коренів через ураження грибком;

ураження шкідниками;

важкий ґрунт;

полив холодною водою;

природна часткова зміна листя.

Що варто робити, щоб товстянка не втрачала листя:

Не заливайте. Ця рослина накопичує надлишки вологи в м’ясистому листі, тому тимчасовий період засухи переносить легко. А перезволоження, навпаки, небезпечно для неї: при застої води в горщику у товстянки підгнивають корені, а іноді і стебла. Також на рослині може завестися сіра гниль. Воду з піддону потрібно обов’язково зливати. Cаме внаслідок заливу товстянка може скидати листочки.

Уникайте великих горщиків. У занадто об’ємному горщику товстянка буде витягуватися і нерівномірно розростатися. У такому випадку вам не вдасться сформувати деревце.

Ґрунт не повинен бути занадто щільним або важким. Він повинен бути пухким, але поживним. Підійде така пропорція: 1 частина дернової землі, 1 – піску, 3 частини листової землі. Можна додати трохи глини і золи для нейтралізації кислотності. Також дуже важливий хороший дренаж.

Не перестарайтеся з добривами. Удобрюють красулу у весняно-літній період раз на місяць рідким добривом для сукулентних і кактусів, восени і взимку рослина підживлення не потребує.

Не пересаджуйте часто. Зазвичай після цього товстянка хворіє. Для дорослих рослин достатньо це робити 1 раз на 3 роки.

Не давайте розростатися самовільно. Так товстянка виросте нерівномірно: деякі пагони можуть витягнутися, інші не підуть у ріст. Грошове дерево потрібно формувати.

Не ховайте від сонця. Товстянка може переносити притінення, але якщо її розташувати в сонячному теплому кутку, вона буде красиво виглядати: щільне листя, здорові корені. Поставте вазон з грошовим деревом у місці з розсіяними сонячними променями.

За матеріалами «Зелена садиба», «Флорист-Х»

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