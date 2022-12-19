Навіть якщо в магазині квітка виглядає ідеально, це ще не гарантія, що вона не зав'яне у вас вдома

Кімнатні рослини роблять квартиру більш затишною, доповнюють інтер'єр, а догляд за ними може стати своєрідною медитацією. Втім навіть досвідчені квітникарі іноді стикаються з тим, що їхні домашні рослини гинуть за декілька днів чи тижнів після купівлі. Так може відбуватись з різних причин, інформує Ukr.Media.

Неправильний догляд

Побачивши на прилавку квіткового або інтер'єрного магазину незвичайну рослину, багато купують її, не уточнивши інформацію про догляд. Здається, вдома буде достатньо часу, щоб з цим розібратися. Але деякі квіти настільки вибагливі, що гинуть протягом декількох днів, якщо їх встановити в неправильне місце або не полити вчасно.

Не робіть імпульсивних покупок: перш ніж принести квітку додому, дізнайтеся, як за нею доглядати, чи безпечний вона для вихованців, а лише після цього вирушайте в магазин.

Стимуляція росту і цвітіння

На полицях магазинів часто можна побачити декоративні дерева, всіяні плодами, або горшкові троянди, які цвітуть міцними бутонами. Здається, така краса точно доповнить підвіконня в спальні або кухні. Але опинившись вдома, квітка починає марніти.

Так відбувається через недобросовісних продавців, які користуються підсилювачем росту і живильним розчином, щоб рослина виглядала привабливіше. У короткий період квітка віддає всі сили і не може відновити їх в майбутньому.

Забагато квітів

Захопившись рослинами в горщиках, багато перетворюють квартиру в зелені джунглі, забуваючи, що кожній квітці потрібен особливий догляд. Поки ви рятуєте монстеру, фікус або троянду, бегонія чахне без сонця або прикорму.

Намагайтеся купувати квіти невеликими партіями, щоб кожна рослина встигала прижитися в будинку, а ви виробили особливий графік догляду за ними.

Погані умови утримання

У магазині квітам може не вистачати сонячного світла, тепла або місця на полиці. Якщо так відбувається на початковому етапі, відновити рослину часто неможливо. Тому через пару тижнів після покупки квіти гинуть, попри всі зусилля.

Неправильне перевезення і ґрунт

Під час транспортування рослини висаджують в ґрунт з високим вмістом торфу, щоб в ґрунті і на стеблах не розмножувалися паразити. Такий ґрунт не підходить більшості квітів, тому вони гинуть після пересадки.

Крім того, під час перевезення рослини піддаються перепаду температур, нестачі світла, протягів.

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