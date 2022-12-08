У зимовий період домашні рослини потребують особливого догляду, адже короткий світловий день, сухість повітря та зміна температур може негативно вплинути на їх ріст. Якщо ви помічаєте, що в холодний період року ваші рослини починають жовтіти, згнивають чи всихають, значить ви маєте змінити спосіб догляду за ними. Насправді доглядати рослини взимку нескладно, головне запам’ятати прості правила та особливості, про які розповідаємо у цьому матеріалі.

Догляд в холодний сезон

У кожної культури свої біологічні ритми, як і у людини. Періоди активності змінюються періодами відпочинку. У більшості період відпочинку припадає на зиму. Але це не означає, що у холодні місяці рослинам не потрібна турбота. Навіть навпаки, адже взимку стільки негативних факторів впливає на кімнатні рослини:

короткий світловий день ;

низька вологість повітря;

знижена температура ;

гарячі батареї.

Полив

Взимку більшість культур знаходиться в стані спокою. У зв'язку з цим, для поливу необхідно менше води, ніж у теплу пору року. Але, оскільки разом з цим сповільнюються і обмінні процеси, рослина стає «сонною». Потрібно регулярно розпушувати ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до коренів. В іншому випадку, воно може загинути.

Деякі кімнатні квіти взагалі не потрібно поливати взимку. До них належать кактуси і сукуленти. Вони можуть тривалий час обходитися без води, тим більше в зимовий час. Для декоративних квітучих культур полив потрібно скоротити. У них в період відпочинку сповільнюється ріст, а відповідно, і поживних речовин потрібно менше. У зимовий час частоту поливів скоротіть до одного разу в тиждень.

Зате обприскувати рослини взимку потрібно часто, особливо якщо вони розташовуються над батареями.

Категорично не можна перезволожувати ґрунт! Це неминуче призведе до загнивання коренів і загибелі рослини.

Як правильно провітрювати приміщення

Як і зволоження, всім важлива циркуляція повітря. Приплив свіжого повітря забезпечить регулярне провітрювання. Щоб холодні потоки не нашкодили рослинам, потрібно, щоб квіти опинилися під повітряним струменем, а не на його шляху. Великі рослини на час провітрювання краще зняти з підвіконня або, в крайньому разі, накрити махровим рушником. Провітрювання не може нашкодити тим рослинам, які розташовані в самому приміщенні, якщо не влаштовувати протяг.

Якщо ж рослина все-таки підмерзла, її може врятувати холодний душ. При сильному промерзанні пошкоджені частини слід видалити. Іноді видаляють всю надземну частину в надії на живі коріння, з яких може початися процес відродження.

Температура

Залежно від умов утримання, можна виділити чотири групи кімнатних культур :

Теплолюбні . До них відносять орхідеї, калатею, ароїдні, кавове дерево та інші;

. До них відносять орхідеї, калатею, ароїдні, кавове дерево та інші; Холодолюбні . Це герань, цикламен, фуксія, гортензія та інші;

. Це герань, цикламен, фуксія, гортензія та інші; Віддають перевагу помірній температурі — шлюмбергера, аспарагус і інші;

— шлюмбергера, аспарагус і інші; Витривалі — фікус, драцена, плющ, алоказія та інші.

Намагайтеся забезпечити комфортний температурний режим вашим кімнатним рослинам.Також не забувайте, що для більшості рослин протяги згубні.

Освітлення і підгодівля

Якщо в зимовий період рослина не продовжує своє зростання і розвиток, підгодовувати її не потрібно. Мінеральні добрива вона просто не засвоїть, а інша підгодівля може їй навіть нашкодити. Рости та цвісти в цю пору можуть, наприклад, фікуси, пальми, гібіскуси. Їх потрібно удобрювати, але не частіше одного разу на місяць. При режимі підгодівлі в період з листопада до березня дозування може бути скорочена в 1,5-2 рази.

Короткий світловий день в зимовий період негативно позначається на розвитку квітів, тому їх краще все-таки поміщати на підвіконня, ближче до світла. По можливості денне світло можна доповнити люмінесцентним освітленням. Світло необхідне всім квітучим в осінній і зимовий період рослинам: калам, цикламенам. Їх обов'язково підгодовують, наприклад, гранульованими добривами.

Захист

Закономірно, що взимку більшість рослин потребують тепла. Це можна забезпечити, помістивши кімнатні квіти в тепле місце на піддон з галькою.

Інший спосіб дозволить нам залишити вазони на підвіконні. Горщики потрібно помістити у дерев'яний ящик, а весь порожній простір між ними заповнити тирсою.

Для захисту від пересушування легше всього просто прибрати горщики подалі від опалювальних приладів. Якщо ж такої можливості немає, поставте біля горщиків ємності з мокрою галькою або керамзитом. Під впливом тепла вода випаровуватиметься, що забезпечить необхідний рівень вологості.

Виконання гігієнічних процедур

Регулярні гігієнічні процедури завжди позитивно позначаються на розвитку рослини. Якщо у неї є великі листи, як у фікуса, наприклад, то їх слід протирати від пилу. Невеликі квіти можуть прийняти душ, якщо горшковий ґрунт буде ретельно прикритий захисною плівкою. При цьому їх, як маленьких дітей, слід берегти від протягів і різких температурних перепадів.

За матеріалами «Флориста-Х» та Ukr.Media

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