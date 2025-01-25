Багато експертів рекомендують використовувати більше органічних добрив

Після зими земля потребує особливої уваги, щоб відновити свою родючість і забезпечити високий врожай у новому сезоні. Правильна підготовка ґрунту є ключем до здорових рослин, адже саме вона дозволяє забезпечити їм усі необхідні умови для росту і розвитку. Виконуючи кілька важливих етапів підготовки, ви створите оптимальні умови для посадки та досягнете відмінних результатів на городі. Детальніше про це пише NV.

Чому підготовка ґрунту важлива

Грунт потребує відновлення, адже зимові морози можуть його ущільнити і порушити структуру. Ось кілька основних причин, чому підготовка є необхідною:

відновлення структури ґрунту;

збагачення ґрунту поживними речовинами;

знищення шкідників та збудників хвороб;

створення сприятливих умов для проростання насіння.

Етапи підготовки ґрунту

Очищення ділянки: перед початком роботи важливо прибрати всі рослинні залишки, бур’яни та каміння. Це дозволить не лише створити чисту робочу поверхню, а й запобігти розвитку хвороб та поширенню шкідників. Перекопування ґрунту: розпушіть землю на глибину 20-25 см. Це не тільки поліпшить структуру, а й допоможе позбутися коренів багаторічних бур’янів, які можуть заважати росту культур. Внесення добрив: після перекопування внесіть органічні добрива, такі як компост чи перегній, а також мінеральні добрива в залежності від потреб культур, які плануєте вирощувати. Розрівнювання: після внесення добрив важливо ретельно вирівняти поверхню ґрунту, використовуючи граблі. Це дозволить рівномірно розподілити добрива та підготувати ґрунт до висіву насіння. Мульчування: покриття ґрунту органічною мульчею, наприклад, соломою або скошеною травою, допомагає зберегти вологу в ґрунті, запобігає росту бур’янів і покращує його структуру.

Багато експертів рекомендують використовувати більше органічних добрив – компосту і перегною, оскільки вони сприяють покращенню структури ґрунту, забезпечують поживними речовинами і активізують діяльність корисних мікроорганізмів.

Посадка сидератів, таких як ріпак, люпин чи гірчиця, може значно збагатити ґрунт азотом, покращити його структуру і допомогти боротися з бур’янами.

Технологія no-till (без перекопування) включає відмову від перекопування ґрунту і заміну його на мульчування. Це дозволяє зберегти вологу, покращити структуру ґрунту і знизити ризик ерозії.