Натягнення двох шарів плівки дозволяє утримувати конденсат між ними, не даючи воді потрапити на рослини

Конденсат у теплиці – це поширена проблема, з якою стикаються багато садівників. Занадто велика вологість може призвести до захворювань рослин та пошкодження конструкцій, тому важливо розуміти, чому це відбувається та як із цим боротися. «Жіночий блог порад» пише про основні причини утворення конденсату та ефективні методи його усунення.

Що таке конденсат і чому він утворюється в теплиці

Конденсат – це рідина, що утворюється, коли водяна пара переходить у рідкий стан внаслідок зниження температури. У теплиці цей процес активізується, коли тепле, вологе повітря стикається з холодними поверхнями (стінками або дахом). Оскільки температура в теплиці часто відрізняється від зовнішньої, конденсат легко утворюється, особливо вранці після ночі.

Основні причини виникнення конденсату:

недостатня вентиляція – відсутність оптимального припливу свіжого повітря сприяє високій вологості. Низька ефективність витяжних систем також погіршує ситуацію;

– відсутність оптимального припливу свіжого повітря сприяє високій вологості. Низька ефективність витяжних систем також погіршує ситуацію; густота посадок – надмірно щільне розміщення рослин призводить до застою вологи і підвищує вологість у теплиці;

– надмірно щільне розміщення рослин призводить до застою вологи і підвищує вологість у теплиці; температурна різниця – коли перші промені сонця потрапляють на холодні стіни теплиці, виникає велика різниця температур, що призводить до утворення крапель води;

– коли перші промені сонця потрапляють на холодні стіни теплиці, виникає велика різниця температур, що призводить до утворення крапель води; волога від рослин – під час дихання рослини випаровують воду, що також може конденсуватися на стінах та стелі теплиці;

– під час дихання рослини випаровують воду, що також може конденсуватися на стінах та стелі теплиці; перепади температур – в зимовий період, коли на вулиці холодно, а всередині тепло, конденсат накопичується через високий рівень вологості всередині.

Як конденсат впливає на рослини

Надмірна волога небезпечна для рослин, оскільки сприяє розвитку хвороб і може навіть призвести до загибелі врожаю. Конденсат, що капає на рослини, призводить до їх перенасичення вологою, що осідає в ґрунті. Також через скупчення вологи можуть поширюватися патогенні мікроорганізми, що підвищує ризик захворювань.

Як боротися з конденсатом у теплиці

Провітрювання

Періодичне відкриття вікон чи фрамуг є основним методом боротьби з підвищеною вологістю. Важливо забезпечити циркуляцію повітря через правильне розташування отворів, наприклад, на стелі і стінах. Зазначено, що провітрювання слід починати, коли різниця температур всередині та зовні досягає 10°C.

Подвійна плівка

Натягнення двох шарів плівки дозволяє утримувати конденсат між ними, не даючи воді потрапити на рослини. Проте цей спосіб не знижує рівень вологості всередині теплиці, оскільки волога не випаровується.

Гідрофільна плівка

Ця спеціальна плівка запобігає утворенню великих крапель, рівномірно перетворюючи воду в плівці на водяний шар, що стікає до ґрунту. Це дозволяє зберігати прозорість плівки для пропуску сонячних променів, не збільшуючи вологості всередині теплиці.

Вентиляційні системи для боротьби з конденсатом

Механічна вентиляція

Механічні системи вентиляції включають ручне відкриття вікон та дверей для регулювання температури. Це найпростіший і найбільш економний метод.

Автоматична вентиляція

Автоматичні системи використовують вентилятори та датчики температури, що дають змогу без втручання людини підтримувати оптимальний клімат всередині теплиці.

Гідравлічна та біметалева системи

Ці системи відкривають або закривають фрамуги залежно від температури, що дозволяє ефективно контролювати вологість і температуру без необхідності вручну регулювати вентиляцію.