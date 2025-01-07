Позбутися бобрів на дачі буде нелегко, адже вони будують свої греблі та хатки на довгий термін

Бобри можуть стати справжньою проблемою для дачників, адже їхня діяльність часто призводить до пошкодження садових дерев, загрози затоплення ділянок і руйнування природних ландшафтів. Важливо знати, як правильно захистити свою територію від небажаних гостей. Існує кілька ефективних способів боротьби з бобрами, які допоможуть мінімізувати шкоду. Детальніше про це пише Ukr.Media.

Користь і шкода від бобрів

Бобри можуть бути корисними для природи: вони створюють затоки, в яких оселяються молюски та комахи, що служать їжею для птахів та риб. Їхні загати очищають воду, а кора з повалених дерев стає їжею для зайців і копитних. Крім того, хохулі та ондатри часто оселяються поруч із ними.

Але для людини бобри – це значна проблема. Пошкодження дерев, підкопи під будівлями та затоплення територій можуть призвести до великих збитків на дачах і городах. Нерідко вони навіть руйнують ставки, з’єднуючи їх із річками, що веде до втрати води.

Як позбутися бобрів на ділянці

Перш за все, потрібно захистити посадки. Огорніть ділянку парканом із сітки-рабиці, закопавши частину сітки в землю. Якщо це неможливо, хоча б захистіть дерева, обгорнувши їх стовбури металевою сіткою.

Бобри часто позначають дерева, які планують повалити. Для цього можна змастити кору відпрацьованим машинним мастилом, що змусить їх залишити дерево в спокої.

Якщо ви помітили одного бобра, спробуйте його зловити. Найкраще це робити вночі, коли бобри активно працюють. Візьміть покривало або спанбонд і накрийте тварину, після чого перевезіть її до іншої водойми.

Бобри також бояться шуму, але цей метод потребує значних зусиль. У деяких випадках використовують гучну музику, щоб вигнати їх, хоча це може призвести до конфліктів з сусідами. Також можна застосувати собак, адже вони нагадують бобрам їхніх природних ворогів.

Для того, щоб змусити їх покинути свої житла, можна відвести воду з їхніх канав або використати водяний насос. У деяких країнах вставляють труби в загати, щоб змусити воду йти через них, а не через греблю.

Якщо всі інші методи не дали результату, можна звернутися до мисливців. Полювання на бобрів можливе лише за спеціальними дозволами з використанням гуманних капканів.