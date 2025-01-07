Як позбутися бобрів на дачі: ефективні та гуманні поради
Бобри можуть стати справжньою проблемою для дачників, адже їхня діяльність часто призводить до пошкодження садових дерев, загрози затоплення ділянок і руйнування природних ландшафтів. Важливо знати, як правильно захистити свою територію від небажаних гостей. Існує кілька ефективних способів боротьби з бобрами, які допоможуть мінімізувати шкоду. Детальніше про це пише Ukr.Media.
Користь і шкода від бобрів
Бобри можуть бути корисними для природи: вони створюють затоки, в яких оселяються молюски та комахи, що служать їжею для птахів та риб. Їхні загати очищають воду, а кора з повалених дерев стає їжею для зайців і копитних. Крім того, хохулі та ондатри часто оселяються поруч із ними.
Але для людини бобри – це значна проблема. Пошкодження дерев, підкопи під будівлями та затоплення територій можуть призвести до великих збитків на дачах і городах. Нерідко вони навіть руйнують ставки, з’єднуючи їх із річками, що веде до втрати води.
Як позбутися бобрів на ділянці
Перш за все, потрібно захистити посадки. Огорніть ділянку парканом із сітки-рабиці, закопавши частину сітки в землю. Якщо це неможливо, хоча б захистіть дерева, обгорнувши їх стовбури металевою сіткою.
Бобри часто позначають дерева, які планують повалити. Для цього можна змастити кору відпрацьованим машинним мастилом, що змусить їх залишити дерево в спокої.
Якщо ви помітили одного бобра, спробуйте його зловити. Найкраще це робити вночі, коли бобри активно працюють. Візьміть покривало або спанбонд і накрийте тварину, після чого перевезіть її до іншої водойми.
Бобри також бояться шуму, але цей метод потребує значних зусиль. У деяких випадках використовують гучну музику, щоб вигнати їх, хоча це може призвести до конфліктів з сусідами. Також можна застосувати собак, адже вони нагадують бобрам їхніх природних ворогів.
Для того, щоб змусити їх покинути свої житла, можна відвести воду з їхніх канав або використати водяний насос. У деяких країнах вставляють труби в загати, щоб змусити воду йти через них, а не через греблю.
Якщо всі інші методи не дали результату, можна звернутися до мисливців. Полювання на бобрів можливе лише за спеціальними дозволами з використанням гуманних капканів.