Є чимало народних методів, які допомагають позбутися цих непрошених гостей

Гризуни можуть завдати серйозної шкоди вашому господарству, особливо коли вони оселяються у погребі. Вони не тільки поїдають продукти, але й пошкоджують все, що там зберігається. Однак не завжди потрібно використовувати хімічні засоби для боротьби з ними. Є чимало народних методів, які допомагають позбутися цих непрошених гостей, про які пише Woman life.

Неприємні запахи для гризунів

Одним із найефективніших способів боротьби є використання різких запахів, яких гризуни не переносять. Вони особливо не люблять запах риб’ячого жиру, мускатного горіха, камфори, гвоздики та гасу. Для цього можна змочити ганчірки в цих речовинах і розкласти їх по периметру погреба або в самі нори гризунів. Такий запах створить неприємне середовище для гризунів, і вони швидше за все покинуть це місце.

Попіл і пижмо: природні відлякувачі

Іншим варіантом є використання попелу. Це простий і ефективний метод: розсипте попіл на 5-10 м2 площі погреба. Попіл не тільки дратує шкіру гризунів, але й створює дискомфорт, через що вони намагаються уникати таких місць. Крім того, різкий запах пижма або полину також ефективно відлякує гризунів.

Профілактика

Для ефективної профілактики на зиму можна обв’язати стовбури дерев пижмом або полином, щоб захистити від гризунів не тільки погріб, а й садові ділянки. Крім того, регулярне перевіряння сховищ і своєчасне усунення щілин та отворів допоможе значно знизити ймовірність проникнення гризунів.