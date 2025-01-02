Сприятливі дні для робіт у саду в січні 2025: що обов'язково зробити
Хоча погода може бути холодною, важливо не забувати про необхідні роботи в саду
Січень – це час підготовки до майбутнього садівничого сезону. Хоча погода може бути холодною, важливо не забувати про необхідні роботи в саду. У цей період є сприятливі дні для посадки та інших садових справ, які допоможуть забезпечити гарний урожай в майбутньому. «Зелена садиба» пише про найкращі дні для робіт у саду в січні 2025 року.
Найкращі дні для садових робіт у січні 2025:
- пророщування насіння – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-23, 27, 28, 31;
- пікірування, проріджування – 19-21, 27, 28;
- заготівля субстратів – 28-30;
- поливи – 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31;
- підживлення органічними добривами – 22, 23, 27, 28;
- підживлення мінеральними добривами – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- лбрізка, омолодження, формування – 3, 15-21, 27, 28;
- боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 8-10, 12, 14-18, 28;
- захист від гризунів – 2, 3, 14, 28-30;
- профілактичні обробки – 22-28;
- заготівля, перевірка живців – 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- щеплення та окулювання – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- перевірка труб та комунікацій – 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- прибирання, ремонт – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-18, 28-30;
- планування посадок та дизайну – 2, 3, 14, 28-30;
- роботи в теплицях і парниках – 1, 2, 10, 11, 22-24;
- снігозатримання – 2, 3, 8, 9, 14, 28-30;
- перевірка укриттів на рослинах – 4, 5, 12-16, 22, 23, 31;
- засолювання та квашення – 1, 6, 7, 31.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter