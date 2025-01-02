фото gardening

Хоча погода може бути холодною, важливо не забувати про необхідні роботи в саду

Січень – це час підготовки до майбутнього садівничого сезону. Хоча погода може бути холодною, важливо не забувати про необхідні роботи в саду. У цей період є сприятливі дні для посадки та інших садових справ, які допоможуть забезпечити гарний урожай в майбутньому. «Зелена садиба» пише про найкращі дні для робіт у саду в січні 2025 року. Найкращі дні для садових робіт у січні 2025: пророщування насіння – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-23, 27, 28, 31;

пікірування, проріджування – 19-21, 27, 28;

заготівля субстратів – 28-30;

поливи – 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31;

підживлення органічними добривами – 22, 23, 27, 28;

підживлення мінеральними добривами – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

лбрізка, омолодження, формування – 3, 15-21, 27, 28;

боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 8-10, 12, 14-18, 28;

захист від гризунів – 2, 3, 14, 28-30;

профілактичні обробки – 22-28;

заготівля, перевірка живців – 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

щеплення та окулювання – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

перевірка труб та комунікацій – 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

прибирання, ремонт – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-18, 28-30;

планування посадок та дизайну – 2, 3, 14, 28-30;

роботи в теплицях і парниках – 1, 2, 10, 11, 22-24;

снігозатримання – 2, 3, 8, 9, 14, 28-30;

перевірка укриттів на рослинах – 4, 5, 12-16, 22, 23, 31;

засолювання та квашення – 1, 6, 7, 31.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter