Хоча тирса часто використовується як мульча, її корисність як добрива є обмеженою

Тирса є популярним матеріалом серед дачників та городників, особливо для мульчування ґрунту. Однак при її використанні на городі виникають певні проблеми, які можуть негативно вплинути на здоров'я рослин та якість урожаю. Prostoway пише про основні причини, чому тирса може бути шкідливою для вашої ділянки.

Затримка вологи та ризик загнивання коренів

Один із найбільших недоліків свіжої тирси – це її здатність поглинати вологу. Тирса, як губка, утримує вологу на поверхні ґрунту, що може призвести до надмірного зволоження, особливо під час дощового літа. У разі, коли ґрунт вже достатньо вологий, тирса лише погіршує ситуацію, утримуючи зайву воду і створюючи сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб та загнивання коренів рослин.

Загнивання може бути особливо проблемним для кореневих культур, таких як морква, буряк чи картопля, оскільки вони чутливі до надлишку вологи. В таких умовах корені можуть почати гнити, що призведе до зниження врожаю.

Підкислення ґрунту

Тирса має властивість підкислювати ґрунт, особливо коли вона ще свіжа. Багато рослин на городі потребують нейтрального або лужного середовища для нормального розвитку, тому підкислення ґрунту може стати серйозною проблемою. Такі культури, як картопля, капуста або помідори, не витримують занадто кислу реакцію ґрунту і можуть почати гірше рости, слабо плодоносити або навіть гинути.

Щоб уникнути цього, перед використанням тирси для мульчування бажано дочекатися її розкладу або додавати до ґрунту вапно для нейтралізації кислотності.

Виснаження ґрунту та втрата родючості

Тирса не є добривом у чистому вигляді і може навіть сприяти виснаженню ґрунту. Вона поглинає корисні мікроелементи з ґрунту, особливо азот, що є критичним для росту рослин. Це означає, що ґрунт може ставати менш родючим і не здатним забезпечити рослини усіма необхідними поживними речовинами.

Без належного догляду та підживлення ґрунт, покритий тирсою, може стати менш продуктивним, що призведе до зниження кількості та якості врожаю. Якщо ви хочете використовувати тирсу, важливо забезпечити додаткове внесення добрив для поповнення мінерального складу ґрунту.

Рознесення тирси вітром та недоглянутий вигляд ділянки

Ще один значний недолік тирси – її легкість. Це означає, що тирса легко розноситься вітром, особливо в суху погоду. Якщо тирса не закріплена належним чином, вона може розлітатися по ділянці, що створить безлад на городі та на тротуарах. Під час вітрянки мульча з тирси виглядатиме недоглянуто, і ви витратите більше часу на прибирання, ніж на догляд за рослинами.

Це не лише порушує естетичний вигляд ділянки, але й може заважати росту рослин, оскільки частинки тирси можуть закривати ґрунт, зменшуючи доступ кисню до коренів.

Низька ефективність як добриво

Хоча тирса часто використовується як мульча, її корисність як добрива є обмеженою. Вона не містить достатньої кількості поживних речовин, щоб забезпечити рослини необхідними елементами для росту. Більше того, свіжа тирса має великий вміст лігніну – складного органічного з’єднання, яке дуже важко розкладається мікроорганізмами в ґрунті. Тому тирса може стати причиною того, що органічні сполуки не будуть швидко перероблені, а це знижує ефективність її використання в якості добрива.

У результаті використання тирси може призвести до того, що ґрунт стає менш родючим, і рослини не отримують необхідні їм мікроелементи. Для підвищення ефективності використання тирси, її слід попередньо компостувати або змішувати з іншими органічними матеріалами.