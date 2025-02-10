Мульча забезпечує захист коренів від перегріву влітку і зберігає вологу в ґрунті

Мульчування – це важливий етап догляду за ґрунтом, який сприяє збереженню вологи, підтримці стабільної температури і захисту коренів рослин. Проте, щоб досягти максимального ефекту від цього агротехнічного заходу, необхідно знати основні помилки, яких слід уникати. «Флористікс» пише про п'ять найбільш поширених помилок, які можуть негативно вплинути на результат мульчування і стан рослин.

Мульчування свіжою тирсою

Свіжа тирса містить мало азоту, тому якщо не дати їй полежати кілька місяців, вона може забрати цей елемент із ґрунту, що знизить урожай у перші роки. Краще використовувати вже дозрілу тирсу для мульчування.

Передчасне мульчування

Мульчувати грядку одразу після посіву насіння не варто, оскільки сходи можуть не пробитися через товстий шар мульчі. Однак для розсади, яка вже має розвинену кореневу систему, це можна робити без проблем.

Неправильне мульчування травою

Товстий шар свіжої трави може швидко злежатися і утворити середовище для анаеробного розкладу, що сприяє поганій пропускній здатності повітря і води. Це створює умови, схожі на компостування, і призводить до неприємного запаху.

Мульча, яка не прибирається

Мульча забезпечує захист коренів від перегріву влітку і зберігає вологу в ґрунті, але навесні її слід прибирати. Якщо залишити її на грядці, ґрунт під нею прогріватиметься повільно, що може затримати терміни посіву і гальмувати розвиток сіянців.

Відсутність контролю кислотності

Використання тирси або трави для мульчування може призвести до закислення ґрунту. Для корекції кислотності варто додавати попіл, вапно або доломіт, щоб підтримати оптимальні умови для росту рослин.