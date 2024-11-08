Одним із важливих завдань є захист малинию

Зима – це період, коли рослини потребують особливої підготовки. Одним із важливих завдань є захист малини, оскільки її коренева система розташована близько до поверхні. Як пише ProstoWay, завдяки мульчуванню коріння малини буде захищене від холоду та вимерзання.

Найбільш ефективні види мульчування

Тирса – популярний матеріал для мульчування, що добре утримує вологу і поступово перетворюється на перегній за 2-3 роки. Рекомендується укладати шар тирси товщиною близько 10 см.

Торф – ідеальний вибір, якщо ґрунт на ділянці важкий. Для мульчування на зиму вистачить шару товщиною 7 см, але для важких ґрунтів можна використовувати близько 10 см.

Солома – ще один ефективний варіант, особливо коли вона суха. Шар соломи також має бути 10 см, і її потрібно розкладати навколо кожного куща малини.

Опале листя – для мульчування найкраще використовувати листя, яке вже два роки пролежало на перепріванні. Під таким укриттям малина точно не замерзне протягом зими.