Навіть з мінімальними засобами можна повернути поверхні чистоту

Матрац щодня вбирає вологу, піт, пил та запахи, тому з часом на ньому можуть з’являтися жовті чи сірі плями, що псують вигляд. Але навіть з мінімальними засобами можна повернути поверхні чистоту. ТСН розповідає, як можна відчистити матрац від уїдливих плям.

Що вам потрібно для чищення матрацу?

Для цього простого методу вам знадобляться:

Рідкий кисневий плямовивідник для тканин або спрей для оббивки меблів. Тепла вода. М’яка губка або мікрофіброва серветка. Рушник.

Як очистити матрац?

Нанесіть невелику кількість кисневого плямовивідника безпосередньо на забруднене місце. Не потрібно заливати матрац повністю, достатньо тонкого шару. Зачекайте 1–2 хвилини, щоб активні компоненти почали працювати. Вони підіймають бруд та розщеплюють пігмент, який викликає жовтизну. Легкими рухами протріть поверхню вологою губкою. Промокніть оброблену ділянку сухим рушником, щоб прибрати зайву вологу. За потреби процедуру може повторити ще раз.

Після прибирання залиште матрац провітрюватися на 10–15 хвилин, попередньо увімкніть вентилятор або відчиніть вікно. Таким чином матрац швидше висохне та не залишиться жодного запаху.