Кімнатні фіалки, як і будь-які живі організми, з часом втрачають декоративність. Рослина починає гірше цвісти, розетка деформується, а стовбур оголюється. На відміну від природного старіння людини, сенполію можна успішно омолодити в домашніх умовах. Для цього існує кілька надійних способів, доступних навіть початківцям. Про них пише SuperMG.

Ознаки старіння фіалки

Зріла або передчасно постаріла фіалка має характерні симптоми. Цвітіння стає слабким або зовсім зникає, квітки дрібнішають. Розетка втрачає симетрію, а стовбур поступово оголюється. Листя може скручуватися, в’янути, вкриватися плямами або мати нетипову для сорту облямівку. Центральні листки часто стають дрібними і пригніченими.

Подібні ознаки іноді з’являються навіть у молодих рослин. Причиною цього зазвичай стає неякісний або виснажений ґрунт. Якщо на поверхні субстрату з’явився білий наліт, земля ущільнилася і погано пропускає повітря, змінився її склад або корінню стало тісно, фіалка потребує негайного втручання.

Основні методи омолодження сенполії

Для збереження улюбленого сорту використовують три перевірені способи. Перший – вирощування нової рослини з листка. Другий – заглиблення оголеного стовбура. Третій – повне переукорінення верхівки розетки. Вибір методу залежить від ступеня старіння фіалки.

Омолодження за допомогою листка

Цей спосіб підходить для збереження сорту і вважається найбільш поширеним. Здоровий листок із черешком відрізають гострим інструментом і вкорінюють у воді або безпосередньо в легкому субстраті. Для пришвидшення процесу зріз обробляють стимулятором коренеутворення, а листкову пластинку за потреби вкорочують. Ємність накривають для створення мікроклімату і регулярно провітрюють. Нову квітучу рослину таким способом отримують не швидко, але він надійний і простий.

Заглиблення стовбура фіалки

Коли оголений стовбур не перевищує кількох сантиметрів, його можна просто прикрити ґрунтом. Для цього видаляють нижні листки, а оголену частину стебла присипають родючою землею або мохом. З часом у цьому місці утворюється нове коріння. Важливо не ущільнювати субстрат, адже фіалки погано реагують на щільний ґрунт.

Переукорінення розетки

Якщо стовбур сильно витягнувся, а листя втратило декоративність, застосовують радикальний метод. Верхівку фіалки зрізають на рівні ґрунту, видаляють хворі й нижні листки, залишаючи лише центральні. Стовбур очищають до здорової тканини і дають зрізу трохи підсохнути. Після цього рослину висаджують у легкий субстрат і за потреби створюють мінітеплицю. Під час укорінення фіалку не підживлюють азотними добривами, а за бажання використовують слабкі розчини фосфорно-калійних препаратів.

Коли проводити омолодження

Найкращий період для процедури – весна та початок літа, коли рослина активно росте. За низьких або надто високих температур укорінення відбувається повільніше. У фазі бутонізації та цвітіння омолодження краще не проводити, оскільки рослина витрачає багато сил на формування квітів.

Як уповільнити старіння фіалки

Регулярні пересадки значно продовжують життя сенполії. За звичайного поливу фіалку пересаджують раз на рік, навесні. При використанні ґнотового поливу це роблять кожні шість місяців. Новий горщик має бути лише трохи більшим за попередній, а ґрунт – повністю свіжим. Якщо стан субстрату погіршується раніше, пересадку проводять позапланово.