Найефективнішим засобом у боротьбі з жовтизною на пластикових поверхнях є перекис водню

З часом навіть білосніжні пластикові підвіконня можуть пожовтіти – це пов’язано з впливом сонця, пилом та вологою. Замість того щоб миритися з неохайним виглядом або купувати дорогі хімічні засоби, можна скористатися простим аптечним продуктом, який ефективно відновлює білизну поверхні. ТСН розповідає, який аптечний засіб поверне пластиковому підвіконню білизну.

Який засіб використати?

Найефективнішим засобом у боротьбі з жовтизною на пластикових поверхнях є перекис водню. Цей засіб має м’які відбілювальні та антисептичні властивості, не псує пластик та не залишає подряпин. А завдяки легкому окислювальному ефекту він розчиняє плями, які побутова хімія не може видалити.

Перекис освітлює пластик та знімає навіть наліт, який накопичувався роками.

Як правильно очистити підвіконня?