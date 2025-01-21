Перше, на що варто звернути увагу, це відлив вікна

Взимку дуже важливо зберігати тепло в домі, адже навіть невеликі щілини можуть стати джерелом протягів і значно знижувати комфорт. Вікна, особливо старі, можуть стати основною причиною втрати тепла, тому важливо їх правильно утеплити. «UA. Новини» пишуть про простий метод утеплення підвіконня, що дозволить значно підвищити температуру в кімнаті та позбутися протягів.

Як утеплити вікно і зберегти тепло в кімнаті

Якщо ви помітили, що холодне повітря проникає через простір під вікном, час вжити заходів. Перше, на що варто звернути увагу, це відлив вікна. Зазвичай між вікном і стіною утворюються порожнечі, через які проникає холод, що спричиняє протяги в кімнаті.

Для початку потрібно зняти відлив. Для цього відкрутіть два шурупи і обережно підніміть відлив вгору та вбік. Якщо на відливі є стара смужка піни, її потрібно зрізати. Далі обробіть поверхню наждачним папером, щоб усунути залишки старого матеріалу. Потім гарно протріть щіткою, а за необхідності промийте під душем.

Як заповнити щілини та утеплити вікно

Після очищення поверхні варто звернути увагу на щілини, що утворилися між вікном і стіною. Ідеальним варіантом для заповнення таких порожнеч є зимова монтажна піна. За допомогою пістолета для піни або ручного балона заповніть всі щілини під профілем вікна, а також порожнечі між зовнішньою та внутрішньою стіною. Піна не тільки герметизує щілини, але й має теплоізоляційні властивості, що сприяють збереженню тепла.

Крім того, варто пройтися піною по зовнішній частині вікна, де часто утворюються мікротріщини, що також пропускають холодне повітря. Після заповнення всіх щілин потрібно дочекатися, поки піна висохне і твердне. Це займе близько трьох днів.

Після завершення всіх робіт встановіть відлив на місце, і ви помітите значні зміни. Завдяки утепленню, підвіконня стане теплішим, а температура в кімнаті збільшиться. Відсутність протягів дозволить вам створити комфортні умови в будинку, а витрати на опалення скоротяться.