Щоб утеплення було ефективним, не забудьте про зовнішнє утеплення балкона

Утеплення балкона – важлива частина підготовки дому до зимових холодів. Завдяки правильному утепленню можна значно підвищити комфорт та знизити витрати на опалення. ICTV. Life ділиться покроковим процесом утеплення балкона своїми руками, що дозволить зберегти тепло та створити затишну атмосферу.

Підготовка балкона до утеплення

Перед тим, як розпочати утеплення балкона, важливо підготувати його належним чином. Почніть з очищення від усіх речей і предметів. Наступним кроком є заповнення щілин. Малі тріщини можна закрити герметиком, а більші – монтажною піною. Це не лише запобігає проникненню холоду, але й створює додаткову теплоізоляцію. Якщо на балконі є нерівності або тріщини на стінах чи стелі, їх варто замастити розчином бетону, щоб поверхня була рівною.

Краще виконувати утеплення у теплу пору року, але якщо доведеться працювати в холоді, обирай морозостійку піну для утеплення.

Необхідні матеріали

Щоб утеплити балкон своїми руками, тобі знадобляться наступні матеріали:

алюмінієвий скотч;

пінопласт;

ізолон-фольга-самоклейка (спінений поліетилен з фольгою та клейкою стрічкою);

мінеральна вата;

грунтовка-антисептик.

Утеплення підлоги балкона

Розпочніть утеплення з підлоги. Спочатку покладіть на підлогу гідроізоляційний матеріал – пенофол або поліетилен. Далі потрібно встановити каркас із дерев’яних брусів, які перед цим варто обробити антисептиком для захисту від гниття та цвілі.

Між стіною і дерев’яними брусами залийте монтажну піну для герметизації отворів. Після того, як піна висохне, зріжте зайві частини ножем.

На каркас покладіть утеплювач у два шари, після чого встановіть пароізоляційний шар для запобігання конденсату. Завершити утеплення можна укладанням ламінату чи лінолеуму, а також постелити килим для додаткового комфорту.

Утеплення стін

Для утеплення стін можна використовувати пінопласт, пінополістирол або мінеральну вату. Спочатку закріпіть гідроізоляційний матеріал на стінах і встановіть обрешітку з дерев’яних брусів по всій площі. Між брусами помістіть утеплювач, а шви заповніть монтажною піною. Після цього покладіть пароізоляційну плівку зверху.

Якщо балкон знаходиться на куті будинку, варто утеплити стіни подвійним шаром або використовувати товстіший утеплювач. Для внутрішніх стін одного шару буде достатньо.

Утеплення стелі

Утеплення стелі можна виконати двома способами: з каркасом або без. У першому випадку:

обробіть стелю антисептиком для запобігання утворення цвілі;

побудуйте каркас з дерев’яних брусів;

заповніть каркас утеплювачем: мінеральною ватою, пінопластом чи піною;

завершити можна укладанням вагонки або гіпсокартону.

Якщо без каркаса, на стелю спочатку нанесіть ґрунтовку, щоб утеплювач краще тримався. Потім наклейте пінопласт за допомогою клею та закріпіть матеріал. Стики обробіть монтажною піною для герметизації.

Додаткові поради

Щоб утеплення було ефективним, не забудьте про зовнішнє утеплення балкона. Перевірте також вікна та двері на балконі. Якщо вони старі й пропускають холод, замініть їх або викличте майстра для ущільнення.

Якщо у вас пластикові вікна, переведіть їх на зимовий режим, щоб рама краще прилягала до стулки, запобігаючи виходу тепла. Ущільнювачі для вікон допоможуть зменшити проникнення холодного повітря в будинок, що значно зменшить тепловтрати.