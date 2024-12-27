Дизельні генератори умовно поділяються на декілька категорій з врахуванням їх потужності, призначення та конструкції

Сучасна дизельна електростанція – це установка, яка може бути стаціонарною або пересувною, та здатна виробляти електрику. В її основі є генератор перемінного току та дизельний двигун внутрішнього згорання. Вони закріплюються на рамі зі сталі, доповнюючись системою управління та моніторингу. «Детектор медіа» розповідає, як обрати дизельний генератор за вашими потребами.

Переваги дизельних генераторів

Підвищений моторесурс – найчастіше дизельні генератори забезпечують 10-40 тисяч мотогодин. Економні витрати паливних ресурсів – двигуни цих агрегатів використовують пального на 20% менше у порівнянні з бензиновими моделями, при цьому їх ККД є вищим на 40%. Безпечність користування – паливо не виділяє легкозаймистих парів, а сам дизельний генератор не має здатності спалахувати від контакту з нагрітими елементами.

Відзначається також і велика термостабільність у дизельних генераторах. Завдяки тому, що дизельний генератор застосовує невелику кількість палива, то і нагрів його є значно меншим у порівнянні з бензиновими моделями.

Як вибрати дизельний генератор

Дизельні генератори умовно поділяються на декілька категорій з врахуванням їх потужності, призначення та конструкції. Невеличкий дизельний генератор потужністю від 3 до 10 кВт найчастіше використовується на будівельних майданчиках, в роботі комунальних служб, а також для побутових цілей. Такі генератори оснащуються повітряною системою охолодження і здатні працювати в межах 6-8 годин безперервно.

Більш потужні генератори мають параметри від 10 до 3000 кВт та розраховані на тривалий час експлуатації без відключення.

Основні моменти при виборі генератора

Місце встановлення: якщо генератор планується встановити на вулиці, необхідно забезпечити його захисним кожухом і підготувати майданчик для установки. В холодний період року потрібно забезпечити підігрівання палива та інших компонентів. Для генераторів, встановлених у приміщенні, потрібно забезпечити належну вентиляцію. Фазність: дизельні генератори бувають однофазні та трифазні. У першому випадку їх потужність складає від 5 до 16 кВт. Вироби з більш потужними показниками передбачають підключення до мережі 380 В. В останньому випадку вони повинні забезпечувати рівномірність навантажень на всі три фази генератора. Автоматика запуску: сучасні генератори можуть бути оснащені системами автоматичного запуску. Їх наявність дає можливість здійснювати пуск пристрою при відключенні електроенергії в мережі. Після того, як відбувається запуск, автоматика виконує прогрівання на холостому ходу та перемикання навантаження з основної мережі на генератор. Найбільш сучасні автоматичні системи забезпечують віддалене управління та моніторинг через інтернет. Користувач може дати команду з будь-якого місця за допомогою телефону та отримати доступ до статистики та технічних параметрів. Паливний бак: деякі моделі можна доукомплектувати додатковим паливним баком, об'єм якого складає від 50 до 1000 літрів. Таким чином тривалість роботи пристрою на одній заправці буде суттєво збільшено.

Розрахунок потужності дизельного генератора

Для того, щоб правильно визначити потрібну модель пристрою, необхідно завчасно розрахувати параметри потрібної потужності. Потрібно скласти список електроприладів та техніки, яка буде підключатися, вказуючи їх показники потужності. При цьому обов'язково враховується і коефіцієнт пускового струму – дані про це можна знайти в інструкції до обладнання.

До найбільш «вибагливої» техніки зазвичай відносять холодильник, мікрохвильову піч, пилосос, пральну машину, свердловинну помпу. Вся інша техніка, включно із лампочками, вмикається при подачі стандартної напруги. Отримані цифри потрібно підсумувати та додати до них 25-30% від отриманої суми. Це дає можливість забезпечити роботу установки в штатному режимі без перевантажень.

Перебільшення запасу потужності дизельного генератора бажано не допускати. По-перше, користувач буде переплачувати за потенціал, який не буде застосовуватися. По-друге, кількість витрат палива суттєво збільшиться. І по-третє, такі навантаження можуть пошкодити поршневу групу двигуна.