Для приватного будинку оптимальним вибором може стати генератор потужністю близько 3 кВт

Генератор електроенергії – це зручне рішення для забезпечення автономного живлення під час відключень світла. Він дозволяє залишатися з електропостачанням навіть за відсутності доступу до мережі.

Як правильно вибрати генератор для приватного будинку? Dnipro-M розповів про основні моменти, на які варто звернути увагу.

Визначте необхідну потужність

Щоб генератор справлявся з навантаженням, потрібно розрахувати необхідну потужність. Це можна зробити в кілька кроків:

Складаємо показники кожного споживача, який буде підключатися до мережі. Тут потрібно врахувати, що не всі електричні прилади будуть працювати одночасно. Визначте обладнання, яке не будете запускати одночасно з іншим, та не враховуйте його. Додаємо показники пускового струму – потужності, яка знадобиться для запуску приладів. Це значення різне для кожного споживача струму. Наприклад, для чайника воно становить близько 1, тобто збігається зі звичайною потужністю. А от для зварювального апарату це значення досягає 4 (потрібно помножити потужність на 4). Не забуваймо про запас потужності. Не варто експлуатувати генератор на повну – це швидко виснажить його ресурс. Краще додати до отриманих значень 20-30% запасу. Брати надто потужний прилад також не варто – ви будете дарма витрачати паливо.

Для приватного будинку оптимальним вибором може стати генератор потужністю близько 3 кВт. Ви зможете користуватися освітленням, приладами першої потреби, наприклад, холодильником. Однак від одночасного ввімкнення фена, праски або пральної машини доведеться відмовитися або обирати потужніший пристрій.

Одно- чи трифазний генератор

Існують одно-, трифазні прилади та комбіновані генератори. Вибір повинен залежати від того, від якої мережі працює обладнання. Трифазний споживач зможе працювати тільки від відповідної станції. А от однофазні споживачі можна буде під'єднати до однієї фази 3-фазного генератора. При цьому важливо уникати перекосу – різниця в споживаній потужності між кожною з фаз не має перевищувати 25%.

Частіше за все в приватних будинках працює однофазна мережа, тому й генератор знадобиться такий самий. Щоб не помилитися, заздалегідь дізнайтеся про цей момент – це допоможе вам вибрати правильний прилад.

Ручний чи автоматичний запуск

Генератори можуть мати ручний, електричний або автоматичний запуск:

Ручний запуск. При використанні ручного запуску потрібно потягнути за тросик стартера. Це може викликати ускладнення при використанні дизельного генератора в холодних умовах, а також потребує фізичних зусиль. Потрібно сказати, що сучасні моделі заводяться легко.

Електричний запуск. При електричному запусканні процес значно спрощується, тому що генератор буде заводитися за допомогою розряду струму. Коштувати така модель буде дорожче.

Автоматичний запуск. Моделі з автозапуском — найдорожчі. Вони використовуються там, де потрібно автоматично вмикати резервну подачу електроенергії при збої в стаціонарній мережі. Це забезпечує безперервну роботу обладнання. Такий функціонал буде дуже корисний в торговельних приміщеннях та на виробництвах.

Класифікація генераторів за видами палива

Бензинові генератори

Найпопулярніший варіант генераторів. За статистикою серед всіх продажів генераторів 58% припадає на бензинові. Серед побутових генераторів, бензинові – найрозповсюдженіший варіант.

Бензинові генератори частіше за все використовуються в якості резерву або джерел електроживлення на виїзних роботах. Вони компактні та мають невелику вагу, тому їх легко взяти з собою.

Дизельні генератори

Непогана альтернатива бензиновим генераторам. Існують як в мобільних, так і великих варіантах. Невеликі моделі працюють з повітряними системами охолодження, а стаціонарні – з водяними.

Професійні моделі таких генераторів часто використовуються на виробництвах. Їх рекомендовано обирати в якості постійного та головного джерела електроенергії. Вони дорожчі за бензинові, але різниця у вартості окупиться завдяки довгій експлуатації та економії палива.

Газові генератори

Це найменш розповсюджений варіант. Газові генератори потребують підключення до балонів з газом, тому максимальна тривалість використання пов’язана з об’ємом балона – чим він більший, тим довше пропрацює генератор.