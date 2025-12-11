Існує простий і перевірений народний спосіб очищення дерев

Мох і лишайник на деревах не лише псують їхній вигляд, а й можуть заважати нормальному росту, обмежуючи доступ кисню та створюючи сприятливе середовище для шкідників і грибкових захворювань. Восени та взимку кору дерев бажано очищати, щоб рослини залишалися здоровими і красивими. Як це зробити, пише ТСН.

Ефективний спосіб очищення дерев

Існує простий і перевірений народний спосіб очищення дерев, який не шкодить рослинам. Для цього знадобляться 1 кг солі, 2 кг деревної золи та 2 шматки господарського мила. У 10 літрах гарячої води розчиніть усі компоненти, доведіть до кипіння, дайте охолонути і нанесіть на стовбури та гілки дерев.

Після обробки мох і лишайник поступово зникнуть, а дерева знову стануть чистими і доглянутими, без застосування хімічних засобів. Цей метод підходить для будь-якого саду і легко виконується навіть у грудні.