Багато з нас звикли ставити молоко на дверцята холодильника – це зручне, але далеко не найкраще місце для молока. Mirror розповідає, де в холодильнику найкраще зберігати молоко.

Чому дверцята – погане місце?

Дверна полиця є найтеплішою зоною у холодильнику, бо щоразу, коли ви його відкриваєте, туди потрапляє тепле повітря. І такі коливання температури можуть сприяти швидкому псуванню та скоротити термін придатності молока.

Де найкраще зберігати молоко?

Молоко краще зберігати в дальній частині холодильника, щоб воно довше зберігалося. Це оптимальне місце для молока, бо тут температура більш стабільна та холодна, ніж у дверцятах.

А для оптимально зберігання експерти радять тримати молоко при температурі близько 2-4 °C. І саме така температура допомагає продовжити свіжість напою.