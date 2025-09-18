Щоб молоко залишалося свіжим, смачним та безпечним, варто дотримуватися кількох простих правил.

Коли упаковка молока відкрита, вона стає більш вразливою до псування. Щоб молоко залишалося свіжим, смачним та безпечним, варто дотримуватися кількох простих правил. Sante розповідає, як правильно зберігати відкриту упаковку молока в холодильнику.

Як довго можна зберігати молоко після відкриття?

Якщо у вас є невідкрита упаковка або пляшка молока, і молоко пройшло ультрапастеризацію, його можна зберігати протягом трьох місяців у сухому приміщенні за кімнатної температури. А якщо ви купуєте пастеризоване молоко, його слід зберігати в холодильнику протягом 15-20 днів.

Після відкривання пляшку ультрапастеризованого молока слід спожити протягом двох-п’яти днів, адже молоко вже може бути більш схильним до мікробного забруднення, також може зіпсуватися смак або колір.

Молоко слід зберігати в холодильнику за температури від 0 до 4°C. Пастеризоване молоко можна зберігати близько десяти днів, тоді як мікрофільтроване молоко – не більше 15 днів.

Як правильно зберігати молоко?

Перед відкриттям ультрапастеризоване молоко слід зберігати в сухому місці за кімнатної температури. Уникайте впливу світла, а у холодильнику рекомендується розміщувати молоко в найхолоднішій частині, яка може бути зверху або знизу, залежно від моделі вашого холодильника.

Якщо молоко розміщено у дверцятах, воно буде під впливом світла, коли ви відкриваєте або закриваєте дверцята холодильника. Також найкраще його зберігати якомога далі від продуктів із сильним запахом, оскільки молоко може поглинути їх та змінити свій смак.

Також не забувайте закривати молоко, яке ви вже відкрили. Свіже молоко може зіпсуватися на повітрі, навіть якщо воно знаходиться в холодильнику.