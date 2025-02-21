Також молоко не збіжить на плиту, якщо нанести на стінки каструлі тонкий шар вершкового масла

Кип’ячене молоко – не лише основа для багатьох страв, а й самостійний корисний напій. Ukr.Media розповідає, що для того, щоб під час приготування молоко не пригоріло, не збігло та зберегло свої властивості, варто скористатися перевіреними кулінарними хитрощами.

Отже, перше, що слід враховувати – для кип'ятіння молока краще виділити окремий посуд, оскільки гаряча рідина здатна вбирати різні запахи. Якщо ви не хочете, щоб молоко пригоріло, використовуйте каструлю з товстим дном. Перед тим як поставити її на плиту, обполосніть посуд холодною водою.

Також молоко не збіжить на плиту, якщо нанести на стінки каструлі тонкий шар вершкового масла.

Запобігти появі пінок можна, часто помішуючи молоко в процесі кип'ятіння. Також, як тільки рідина досягне температури кипіння – швидко її охолодіть. Завдяки цим двом простим крокам вам більше не доведеться здувати пінки вбік.

Нарешті, досвідчені господині, займаючись кип'ятінням молока, додають у нього чайну ложку цукру (на літр рідини). Вважається, що така дія вберігає як від пригорання, так і від згортання продукту.