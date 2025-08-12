Погода в цей період зазвичай сприятлива, вже не така спекотна, а ґрунт ще досить теплий

Паралельно зі збором врожаю, який активно дозріває, і приготуванням домашніх запасів на зиму, настав час подбати й про наступний сезон. Саме зараз можна висаджувати плодові дерева та ягідні чагарники, щоб вони встигли прижитися до приходу холодів. Які дерева можна садити в серпні, пише Ukr.Media.

Погода в цей період зазвичай сприятлива, вже не така спекотна, а ґрунт ще досить теплий. Такі умови ідеальні для формування кореневої системи до перших морозів.

Що варто посадити у серпні

Яблуня

Навіть у прохолодних регіонах яблуні дають добрий урожай – головне, обирати районовані сорти. Найкраще підходять щеплені саджанці, адаптовані до місцевого клімату та стійкі до поширених хвороб.

Груша

Це дерево більш чутливе, ніж яблуня, тому вибір сорту слід здійснювати особливо уважно. Враховуйте сумісність із ґрунтом і кліматом вашої місцевості. Груша потребує належного догляду, зокрема правильного підживлення.

Слива

Один із найпростіших у догляді плодових видів. Її можна висаджувати наприкінці літа, і вона добре стартує в розвитку. Не забувайте про підживлення восени, це дасть результат наступного сезону. У холодних регіонах часто вирощують аличу – вона витриваліша.

Вишня

Саджанці, висаджені в серпні, до зими добре приживаються, а вже навесні активно ростуть. Це пришвидшує час до першого врожаю. Купуйте саджанці у перевірених місцевих розсадниках, вони найкраще знають, які сорти краще підходять для ваших умов.

Горобина

Невибаглива до ґрунтів та клімату, стійка до холоду, потребує мінімум догляду. Її часто висаджують не лише заради декоративного вигляду, а й заради плодів, які підходять для варення, компотів і настоянок.

Смородина

Серпень – ідеальний час для посадки чорної, червоної та білої смородини. Чагарники добре вкорінюються та вже наступного сезону можуть дати перші ягоди, навіть якщо ви висаджували молоді живці.

Малина

Посадка наприкінці літа дає шанс саджанцям добре перезимувати й активно розвиватися з весни. Вибирайте сорти, пристосовані до вашого клімату, та обов’язково проріджуйте насадження, щоб уникнути загущення.

Аґрус

Чудовий вибір для серпневої посадки. Головне обирати сорти з високою стійкістю до борошнистої роси. Перед висадкою рекомендується внести органічні добрива для покращення структури ґрунту.