Перш ніж почати вирощувати яблуні, оберіть максимально освітлене місце

Якщо яблуні цвітуть, але не дають плодів або зав’язь опадає, причини можуть бути різними – від умов ґрунту до нестачі запилення. Щоб виправити ситуацію, важливо вчасно виявити проблему та правильно на неї відреагувати. Agro-rost пише про основні фактори, які можуть заважати росту яблук.

Перш ніж почати вирощувати яблуні, оберіть максимально освітлене місце, де сонячне світло не загороджують сусіди по саду. Недостатня кількість сонця гальмує ріст дерев і знижує плодючість. Дуже важливим є також дренаж: яблуневі корені не витримують застою води, тому надто вологий ґрунт може спричинити гниль чи загнивання кореневої системи.

Ґрунтова структура має значення не менше: важкі глинисті або кислі грунти (низький pH) обмежують поглинання живлення рослинами. Рекомендується вносити органічні добавки (компост або перегній), щоб покращити структуру і дозволити кореням краще розвиватися. Перевірте рівень кислотності ґрунту: оптимальне значення від 6 до 7. Якщо у вас кислий ґрунт, можна внести вапно або доломітове борошно для зниження кислотності.

Поживні речовини – ключ до розвитку яблунь: недостатньо удобрений сад дає слабкі та дрібні плоди. Використовуйте комплексні добрива, які забезпечують баланс азоту, фосфору та калію, а також мікроелементів – бору, магнію, заліза. Обов’язково перевіряйте ґрунт на вміст цих елементів, щоб уникнути дефіциту або надлишку.

Не менш важливо забезпечити захист дерев: шкідники (попелиця, кліщі, яблуневий пильщик) і хвороби (парша, актиномікоз) можуть значно знизити урожай. Використовуйте біологічні методи захисту, такі як сонечка чи паразітні оси, і застосовуйте інсектициди чи фунгіциди лише за потреби, строго за інструкцією та з обережністю.

Варто врахувати і сусідство інших дерев. Наприклад, гранат, кизил або абрикос можуть допомагати в запиленні яблунь. Квітучі культури приваблюють бджіл та інших запилювачів, що підвищує ймовірність хорошої зав’язі яблук. Разом з тим, ці культури можуть конкурувати за воду й поживні речовини, тому важливо стежити за рівнем вологи і родючості грунту навколо яблуні.

Полив – ще один вирішальний фактор. Регулярне зволоження особливо критичне в період активного росту і формування зав’язі. В ідеалі яблуня має отримувати приблизно 30-50 см води за сезон; найлегше контролювати це за допомогою мульчі і крапельного зрошення. Мульча допомагає утримати вологу в ґрунті та запобігти висиханню, а крапельний полив точно доставити воду до коріння без перевологоження.

Обрізка. Надто сильна або нерегулярна обрізка порушує баланс повітропроникності та освітлення крони, що може знизити здібність яблуні до плодоношення. Обрізати варто відповідно до віку дерева та з урахуванням специфіки сорту.

Органічні залишки, як опале листя, падалиця, слід прибиратии, це допоможе знизити ризик зараження грибковими хворобами. Регулярно очищайте ґрунт навколо дерева від сміття і старих фруктів.