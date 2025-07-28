Серпень – важливий місяць для підживлення плодових дерев

Протягом усього вегетаційного періоду яблуні потребують регулярного живлення. Саме підживлення допомагає дереву розвивати здорову листову крону, підвищує стійкість до хвороб і закладає основу майбутнього врожаю. Чим підживити яблуні у серпні для кращої родючості пише Prostoway.

Серпень – важливий місяць для підживлення плодових дерев. Саме в цей період варто подбати про зміцнення імунітету яблуні та підтримку її ресурсів перед завершенням сезону. Серпневе підживлення впливає як на цьогорічні плоди, так і на майбутній урожай – дерева закладають бруньки, які вже навесні стануть квітами.

Раз на три роки в серпні рекомендується вносити подвійний суперфосфат у кількості 30 г на кожен квадратний метр. Добриво слід закладати в ґрунт на глибину 5-7 см у зоні кореневої системи.

Для щорічного підживлення краще використовувати натуральні органічні засоби, які добре засвоюються деревами. Серед них – зола, перепрілий перегній або розчин курячого посліду. З останнім слід бути обережним: у надмірній концентрації він може спричинити опіки кореневої системи. Безпечна пропорція для розчину – 1 частина посліду на 20 частин води.

Після внесення будь-якого добрива пристовбурне коло бажано замульчувати. Мульча не лише зберігає вологу, а й запобігає перегріву коренів та пригнічує ріст бур’янів.