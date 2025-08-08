Ця хвороба досить небезпечна для вишень, особливо якщо її вчасно не лікувати

На початку серпня вишневе дерево за нормальних умов не повинно скидати листя. У цей період вегетація ще триває, і дерево має бути в активній фазі росту. Якщо ж листя починає жовтіти, а на ньому з’являються червоно-коричневі плями, це тривожний сигнал, найімовірніше, рослина уражена грибковим захворюванням, відомим як кокомікоз. Що робити у такому випадку, пише Prostoway.

Ця хвороба досить небезпечна для вишень, особливо якщо її вчасно не лікувати. За відсутності належної реакції з боку садівника інфекція швидко поширюється, і дерево починає передчасно втрачати листя. Такий стрес послаблює імунітет рослини, і вона може не витримати зимові морози.

Щоб зупинити розвиток хвороби, потрібно якомога раніше обробити дерево спеціальними засобами. Найчастіше для цього використовують фунгіциди «Скор» або «Хорус», вони ефективно пригнічують грибок на ранніх стадіях.

Окрім хімічної обробки, важливо забезпечити дереву належні умови для відновлення. По-перше, проведіть санітарне проріджування крони. Це покращить циркуляцію повітря всередині куща, що ускладнить розвиток грибкових спор. По-друге, обов’язково підживіть дерево. У серпні доцільно використовувати монокалій фосфат, адже він зміцнює рослину та допомагає їй накопичити сили перед зимою.