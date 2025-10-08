Щоб зберегти ці квіти до наступного сезону, їх слід завчасно занести в дім

З приходом жовтневого похолодання власникам кімнатних та балконних рослин слід бути особливо уважними. Деякі з них можуть загинути вже після перших короткочасних заморозків або навіть при незначному зниженні температури вночі. Якщо залишити такі рослини на балконі, вони просто не доживуть до весни. Які вазони варто уже забрати з балкона, пише «24 Канал».

Найбільш чутливі рослини

Особливо чутливими до холоду є рослини з південним походженням або ті, що вирощуються в горщиках як сезонний декор: герані, фуксії, бегонії, дурмани, олеандри, бугенвілії, лантани, гібіскуси, а також цитрусові деревця. Вони не мають захисту від переохолодження, а їхнє листя дуже швидко реагує на стрес жовтінням або повним опаданням. Серед «групи ризику» й декоративні однорічні рослини та ніжні трав’янисті види, які теж не пристосовані до перепадів температур.

Яка температура буде критичною

Орієнтуватися варто на нічну температуру: щойно вона опускається нижче +5°C, рослини вже потребують захищеного середовища. Перед перенесенням у приміщення обов’язково перевірте, чи немає на них шкідників, обріжте засохлі та пошкоджені пагони й забезпечте гарний дренаж у горщиках. Найкраще це робити у світлу суху погоду, аби мінімізувати ризик грибкових уражень. Після цього залишається лише знайти для улюбленців світле та тепле місце в оселі, помірно їх поливати та слідкувати, щоби температура в приміщенні не була надто низькою.