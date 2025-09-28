У більшості випадків драцена починає чахнути через перезволоження

Якщо ваша драцена, яка ще нещодавно виглядала здоровою та пишною, почала втрачати листя, слабнути й загалом виглядає млявою – це сигнал до негайних дій. Причини можуть бути різні, але найчастіше проблема криється в кореневій системі. Детальніше про це пише Prostoway.

Основна причина – загнивання коренів

У більшості випадків драцена починає чахнути через перезволоження. Надлишок вологи спричиняє розвиток грибкових інфекцій, які поступово вражають коріння. Якщо не втрутитися вчасно, рослина може загинути. Найефективніший спосіб порятунку – пересадка.

Як врятувати рослину