Драцена вʼяне і втрачає листя: що ви зробили не так і як врятувати рослину
До теми
Якщо ваша драцена, яка ще нещодавно виглядала здоровою та пишною, почала втрачати листя, слабнути й загалом виглядає млявою – це сигнал до негайних дій. Причини можуть бути різні, але найчастіше проблема криється в кореневій системі. Детальніше про це пише Prostoway.
Основна причина – загнивання коренів
У більшості випадків драцена починає чахнути через перезволоження. Надлишок вологи спричиняє розвиток грибкових інфекцій, які поступово вражають коріння. Якщо не втрутитися вчасно, рослина може загинути. Найефективніший спосіб порятунку – пересадка.
Як врятувати рослину
Підготуйте новий горщик і ґрунт. Важливо обрати легкий, добре дренований субстрат. Перед використанням землю бажано знезаразити, наприклад, заморозити, прожарити в духовці, обдати парою або обробити слабким розчином марганцівки.
Обережно витягніть рослину з горщика. Струсіть залишки старої землі й уважно огляньте коріння.
Видаліть уражені ділянки. Усі м’які, темні або слизькі корінці необхідно обрізати чистим секатором, при цьому бажано знімати трохи більше тканини, ніж здається пошкодженою, приблизно на 2-3 см.
Обробіть кореневу систему. Для дезінфекції приготуйте слабкий розчин марганцівки (1 г на 3 літри води) й занурте коріння на кілька хвилин. Після цього місця зрізів посипте деревним попелом або активованим вугіллям.
Пересадіть у новий горщик. Після обробки драцена висаджується у підготовлений субстрат. Полив проводиться помірно, щоб не спровокувати повторне загнивання.