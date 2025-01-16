Драцену можна розмножувати різними способами

Драцена – одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка радує своїм декоративним виглядом. Проте з часом навіть найкрасивіші екземпляри можуть втратити свою привабливість через старіння або неправильний догляд. У цьому випадку можна не лише омолодити рослину, а й розмножити її, отримавши нові здорові пагони. Оgorodnikі пишуть про кілька простих способів, як це зробити вдома.

Способи розмноження драцени

Драцену можна розмножувати різними способами. Якщо ваша драцена виросла занадто великою або ви хочете поділитися нею з друзями, є кілька ефективних методів розмноження:

Розмноження живцюванням

Живцювання – один із найпоширеніших способів розмноження драцени. Для цього зрізається верхня частина стебла (верхівка) на відстані 10-12 см від листя. Зріз має бути рівним, без пошкодження кори. Після цього місце зрізу обробляється активованим вугіллям. Живець поміщають у стакан з водою, додаючи стимулятори коренеутворення (наприклад, «Циркон» або «Корневін»). Після вкорінення його висаджують у підготовлений ґрунт, накривають плівкою або банкою і регулярно провітрюють.

Розмноження стеблуванням

Якщо у вашої драцени є довге здорове стебло, його можна розрізати на кілька частин. Живці висаджуються в ґрунт вертикально або горизонтально. Важливо, щоб стебло мало кілька сплячих бруньок, з яких розвиватимуться нові пагони. Перед висадкою переконайтеся, що стебло не пошкоджене.

Розмноження повітряними відведеннями

Цей метод вимагає певного досвіду, оскільки він може бути складним і не завжди дає бажаний результат. Для розмноження вибирають довгий прямий пагін без пошкоджень, на якому роблять два надрізи на відстані 2-3 см один від одного. Місце надрізів обробляють стимулятором коренеутворення, обгортають мохом-сфагнумом і фіксують плівкою. Підтримуйте вологу в моху, і коли з’являться корені, відведення обрізається та висаджується в окремий горщик.

Розмноження насінням

Розмноження насінням – найбільш складний і менш ефективний спосіб, оскільки драцена цвіте рідко, а насіння не завжди дозріває. Однак якщо ви хочете спробувати цей метод, насіння слід замочити в стимуляторі росту і проростити в серветці. Потім його висаджують у ґрунт, створюючи тепличні умови за допомогою плівки. Після того, як саджанці досягнуть 5 см, їх пікірують у окремі горщики.

Залежно від вашого досвіду та умов, ви можете вибрати найзручніший метод розмноження для вашої драцени. Усі способи мають свої переваги і при належному догляді ви зможете отримати кілька нових здорових рослин.