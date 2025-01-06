У зимовий період спатифілуми потребують особливої уваги

У зимовий період спатифілуми потребують особливої уваги, адже короткий день і низькі температури знижують їх активність. Однак, правильно підібране підживлення може допомогти рослині набратися сил і підготуватися до рясного цвітіння, яке прикрасить ваш інтер'єр уже найближчим часом. Як підживити квітку у січні, пише Ukr.Media.

У січні світловий день залишається коротким, тому активність спатифілума, також відомого як «жіноче щастя», значно знижена. Рослина перебуває в періоді спокою, але для того, щоб забезпечити майбутнє рясне цвітіння, потрібно правильно її підживлювати.

Експерти рекомендують використовувати комплексні добрива з високим вмістом фосфору та калію, оскільки ці елементи стимулюють утворення бутонів і сприяють активному цвітінню. Добре підходять препарати з маркуванням NPK 5-10-5 або 10-20-10. Підживлення слід вносити під корінь, не частіше одного разу на 3-4 тижні.

Також можна додатково використовувати органічні стимулятори росту, наприклад, бурштинову кислоту. Цей засіб не лише покращує загальний стан рослини, але й зміцнює її імунітет. Обприскування листя слабким розчином бурштинової кислоти допоможе активізувати процеси росту та прискорити пробудження рослини після зимового спокою.

Крім підживлення, важливо дотримуватися основних правил догляду за спатифілумом. Підтримуйте помірну вологість ґрунту та забезпечте рослині розсіяне світло. Ці умови разом із правильним підживленням допоможуть рослині відновити сили та підготуватися до майбутнього цвітіння. Скоро ваша рослина порадує вас пишним і яскравим цвітінням на підвіконні!