Драцена – чудова декоративна рослина, яка прикрасить будь-який інтер’єр своєю екзотичною красою

Драцена – вічнозелена екзотична рослина, яка виглядає як мініатюрна пальма. Саме тому її часто називають «помилковою пальмою». Її вирощування не становить труднощів навіть для початківців, проте деякі аспекти догляду, зокрема обрізка, потребують особливої уваги, пише «Фермерський блог».

Основні поради для догляду за драценою

Драцена добре почувається як у тіні, так і на світлі, але для рослин зі строкатим листям важливе освітлення – так зберігається їхня унікальна окраса. Драцена з однотонними зеленими листками, навпаки, краще почуває себе у півтіні.

Полив повинен бути помірним, а ось обприскування листя, особливо взимку, коли повітря стає сухим, рослина потребує. Оптимальна температура в приміщенні: взимку – від +15°C до +18°C, влітку – від +20°C до +26°C.

Коли та навіщо обрізати драцену

Існує безліч різновидів і видів квітки, однак у них є одна спільна риса: всі вони ростуть у висоту, і розгалуження – явище рідкісне.

Навіщо обрізати драцену:

Для додання декоративного зовнішнього вигляду – з віком стовбур у квітки подовжується і пальма набуває неохайного вигляду, тому зайво витягнулися рослини обрізають, тим самим скорочуючи їх;

Для отримання пишної маси – на стовбурі пальми знаходиться безліч нирок в сплячому стані. Вони невидимі для нашого ока. При видаленні частини стовбура відбувається їх пробудження, і саме в районі зрізу. З бруньок формуються бічні пагони, які наростять зелену масу листя. Чим більше пробуджених нирок, тим пухнастіша крона;

Якщо рослина почала гинути, зламалося, захворіло – для збереження даного виду обрізають здорову частину і укорінюють її;

При вирощуванні квітки в стилі бонсай – стовбур у таких рослин зрізається недалеко від землі, а після, без поспіху, формується крона;

З метою розмноження культури.

Найкраще обрізати драцену у період активного росту, навесні або на початку літа(бажано у квітні-травні). У цей час рослина швидко відновлюється і нарощує нові пагони. А восени або взимку квітка входить в стан спокою і його краще не турбувати: переживши стрес, він може загинути.

Способи обрізки

Санітарна обрізка: видалення пошкоджених або хворих листків та пагонів для запобігання поширенню інфекції. Для розгалуження: у драцени зрізають верхівку для стимулювання росту бічних пагонів. Місце зрізу підсушують і замазують парафіном. Під зрізом стовбур обробляють препаратом, що стимулює ріст рослини, і обв'язують вологим мохом, який слід зафіксувати водонепроникним матеріалом. Щоб створити умови парника, на обрізану частину надягають пакет. Бічні нирки з'являються через 2-3 місяці, і коли вони стають помітні – потрібно прибрати мох. З багатьох нирок надалі утворюються пагони, тому квітникар сам вирішує, які він буде залишати, а які підлягають знищенню. Омолодження: обрізка старих, витягнутих або деформованих рослин, щоб стимулювати ріст нових пагонів. З метою омолодження стовбур драцени укорочують до висоти 5 см, стежачи, щоб на ньому залишилося не більше трьох нирок. Нижче зрізу стовбур обробляють стимулятором росту та обв'язують мохом. Завдяки такому обрізанню нирки прокинуться, забезпечивши появу нових стволів з густим листям.

Покрокова інструкція з обрізки

За кілька діб до обрізки квітку поливають і обробляють його наземну частину антистресовим препаратом. Необхідно підготувати підручні засоби, які стануть в пригоді при проведенні обрізки: секатор (гострий ніж), засіб для обробки зрізу, мох. Треба визначити висоту обрізки, якщо необхідно – зробити на пальмі мітку. Якщо зрізати стовбур драцени каскадом, можна домогтися об'ємної і пухнастої композиції. Одним різким жестом зробити рівний зріз. Прибираємо сік, що виділився з місця зрізу м'якою тканиною або ватою, потім заливають зріз садовим варом (парафіном). Якщо на стеблі на рівні 15-20 см залишилися листя – видаліть їх. Зрізану верхівку драцени помістіть в місткість з водою – це необхідно для отримання коренів. Щоб уникнути розвитку хвороботворних мікроорганізмів, додайте у воду активоване вугілля. Коли верхівка вкорениться – її можна буде знову посадити в горщик. Зволожуйте стовбур пальми водою. Культура при обрізанні швидко втрачає вологу, без неї рослина не буде нормально розвиватися. Зріз треба обгорнути вологим мохом, обмотавши його ниткою. Для досягнення парникового ефекту потрібно вкрити пакетом. Полив проводити через піддон. Квітку перенести в тепле затемнене місце.

Чи можна обрізати корені драцени?

Корені драцени обрізають під час пересадки, коли були помічені засохлі або загнилі ділянки. Якщо драцена використовується для створення бонсаю, для цього регулярно обрізають частину коренів та крони, врівноважуючи їх.

Догляд після обрізки

Після обрізки драцену слід розмістити в теплому місці з високою вологістю, регулярно обприскувати та зволожувати ґрунт. Коли з’являться нові пагони, рослину слід періодично повертати, щоб усі гілки розвивалися рівномірно.

Драцена – чудова декоративна рослина, яка прикрасить будь-який інтер’єр своєю екзотичною красою.