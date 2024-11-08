Догляд за цією рослиною може бути складним завданням, оскільки орхідеї потребують особливого догляду.

Орхідеї – чудові кімнатні рослини, які доступні у різноманітних відтінках. Догляд за цією рослиною може бути складним завданням, особливо взимку. Деякі помилки можуть бути критичними для рослини та погубити її. Як цього уникнути, пише Express.

Перезволоження

Фахівці з GardeningKnowHow зазначають, що одна з найбільших помилок при догляді за орхідеєю – це надмірний полив. Якщо поливати рослину занадто часто, коріння може почати загнивати, і в результаті рослина загине. Оптимально поливати орхідею раз на тиждень, але взимку цю частоту поливу можна зменшити, якщо ґрунт ще не висох.

Щоб переконатися, чи потребує рослина води, перевірте верхні 5 см ґрунту. Якщо вони сухі, можна обережно поливати орхідею.

Хоча орхідеї не потребують великої кількості води, вони звикли до частого і помірного поливу в природному середовищі. Щоб імітувати подібне середовище, спробуйте поставити горщик на піддон з галькою та водою або періодично злегка збризкуйте листя рослини.

Зайва обрізка

Якщо корені орхідеї не жовтіють і не чорніють, обрізати їх не потрібно. Багато людей помилково обрізають здорові корені, думаючи, що вони є зайвими. Однак орхідеї не потребують обрізки, якщо коріння виглядає здоровим.

Вплив сонця

Хоча багато кімнатних рослин люблять сонце, орхідеї походять із тропічних регіонів із густими лісами, тому вони не люблять пряме сонячне світло. Якщо орхідеї перебувають на сонячному місці, її листя може втратити свіжість і в результаті рослина може загинути.

Щоб створити оптимальні умови для орхідеї, розташуйте рослину в місці з яскравим, але непрямим сонячним світлом. Дайте рослині кілька тижнів, щоб вона звикла до нових умов, і незабаром вона почне радувати вас своїми квітами.