Орхідеї вимагають легкого та добре аерованого ґрунту

Орхідеї стали популярними серед любителів квітів, однак деякі з них зіштовхуються з проблемою виступаючого з горщика коріння. «Улюблена» пише про ключові причини цього явища та пропонує практичні поради від фахівців.

Випадки, коли коріння орхідеї обвисає з горщика, можуть бути викликані декількома чинниками. По-перше, причиною може бути надто малий горщик, в якому корінню не вистачає місця. В такому разі рослину слід пересадити в більший горщик, щоб забезпечити більше простору для кореневої системи.

Також неправильний режим поливу може спричинити інтенсивне зростання коріння. Занадто частий полив може викликати гниття коренів. Рекомендується відрегулювати режим поливу, зволожуючи рослину лише після повного висихання ґрунту.

Іншою можливою причиною може бути невідповідний склад ґрунту. Орхідеї вимагають легкого та добре аерованого ґрунту. Якщо ґрунт занадто щільний, коріння не зможе ефективно функціонувати. Рекомендується пересадити рослину в ґрунт, що містить більше торфу чи перліту.

Для запобігання цим проблемам, необхідно регулярно перевіряти стан орхідеї та своєчасно пересаджувати її у більш просторий горщик. Важливо також правильно регулювати полив та використовувати належний ґрунт.