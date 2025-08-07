Вони можуть зіпсувати вигляд меблів або стін, але не варто одразу панікувати

Плями від маркерів – поширена проблема в домі, особливо коли є діти. Вони можуть зіпсувати вигляд меблів або стін, але не варто одразу панікувати. ITVmg розповідає, що існують перевірені способи, які допоможуть прибрати маркерні плями без шкоди для поверхонь.

Визначте тип маркера

Спершу потрібно з’ясувати, який маркер залишив слід – водорозчинний або перманентний. Водорозчинні плями видаляти легше – достатньо води з милом. Перманентні маркери ж вимагають більш специфічних засобів.

Як вивести плями з меблів?

Спирт або засіб для зняття лаку без ацетону. Нанесіть трохи спирту на ватний диск та обережно протріть пляму. Не тріть сильно, щоб не пошкодити покриття. Зубна паста (без гелю). Нанесіть невелику кількість на губку або м’яку тканину та легкими рухами потріть пляму. Потім протріть вологою серветкою. Перекис водню або розчин соди з водою. Підійде для світлих меблів, але перед використанням обов’язково протестуйте на непомітній ділянці.

Як видалити маркер зі шпалер?