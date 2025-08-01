Швидка реакція та правильні дії допоможуть врятувати улюблену річ

Фарба для волосся може легко залишити стійкі плями на одязі, але не варто панікувати. Швидка реакція та правильні дії допоможуть врятувати улюблену річ. Real Simple розповідає, як вивести фарбу для волосся з одягу

1. Дійте негайно

Щойно ви помітили пляму, не чекайте. Одразу обережно приберіть надлишок фарби чистою вологою серветкою, але не розтирайте її.

2. Промийте теплою водою

Ви можете спробувати змити барвник теплою водою. Проте краще використовувати якомога вищий тиск води, щоб ефективніше механічно видалити барвник.

3. Попередня обробка плями

Якщо у вас є засіб для попередньої обробки та виведення плям, використовуйте його. Проте важливо, щоб тканина підходила для обробки. Нанесіть невелику кількість безпосередньо на забруднену ділянку та залиште на кілька хвилин. Потім прополощіть, перш ніж покласти одяг у пральну машину.

З іншого боку, якщо у вас є лише мийний засіб, ви можете працювати й з ним: просто налийте його на пляму. Обережно протріть тканину круговими рухами, щоб засіб проник у волокна одягу. Потім залишіть на 20 хвилин і змийте.

4. Виперіть одяг

Виперіть одяг, як ви зазвичай це робите, головне перевірити етикетку перед початком прання. Якщо ви не впевнені, пам’ятайте, що більшість речей можна прати в холодній воді.

5. Перевірте одяг після прання

Після прання вийміть одяг та огляньте, чи зникла пляма. Якщо пляма все ще залишилась, краще повторити процес.

6. Використайте відбілювач для кольору, якщо пляма не зникла

Якщо тканина біла або кольорова, ви можете спробувати використати кольоровий відбілювач, щоб ще більше освітлити пляму. Проте потрібно обережно обирати відбілювач, щоб він не пошкоджував тканини з часом.