Віск можна прибрати в домашніх умовах, не пошкодивши тканину

Якщо на улюблену річ капнув віск, не поспішайте її викидати. Віск можна прибрати в домашніх умовах, не пошкодивши тканину. «Чистота» розповідає, як прибрати віск з одягу.

Як прибрати застиглий віск з одягу?

Практично для всього одягу підійде метод очищення за допомогою спирту. Спирт може добре впоратися з жорстким воском та діяти як розчинник. Цей метод підходить як для синтетики, так і для натуральних тканин.

Але навіть прибравши віск, на тканині можуть залишатися жирні сліди. У такому разі варто використати домашній засіб. Візьміть 2 столові ложки соди та додай кілька крапель оцту та 200 мл води. Змочіть потрібне жирне місце рідиною та почекайте 5-20 хвилин. Потрібно слідкувати за процесом очищення, адже якщо пляма не відмивається, можна потримати склад трохи довше. Після цього місце, де була пляма, потрібно промити водою.