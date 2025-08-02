Варто пам’ятати, що пожовкле старе листя не відновиться

Пожовтіння листя на огірках – сигнал, який не варто ігнорувати. Найчастіше така проблема виникає через нестачу калію, особливо в період активного плодоношення. Якщо не вжити заходів, це може вплинути на якість і кількість врожаю. Щоб цього уникнути, важливо своєчасно розпізнати симптоми та підживити рослини необхідними мікроелементами. Детально про це пише Gazeta.ua.

Причина жовтого листя по краях

Жовта облямівка на листках огірків найчастіше свідчить про дефіцит калію. Цей макроелемент відповідає за транспортування води та поживних речовин, підтримує водний баланс рослини й підвищує її стійкість до стресових факторів – спеки, посухи або різких перепадів температури.

Коли рослина відчуває нестачу калію, вона не може повноцінно доставляти поживні речовини до всіх частин. В першу чергу страждають краї листків, клітини зневоднюються, втрачають пружність, жовтіють і поступово відмирають.

Основні симптоми калієвого голодування у огірків:

пожовтіння країв листя – початкова ознака;

у період наливу плодів деформація огірків (вони викривляються або вигинаються);

поступове поширення жовтизни з країв до центру листка;

нове листя залишається зеленим лише за умов правильного підживлення.

Як допомогти огіркам: чим підживити

1. Добриво з високим вмістом калію (наприклад, формула 3-11-38). Це може бути добриво на зразок «Майстер». Розчин: 20 г добрива на 10 л води. Під кожну рослину приблизно 1 л. За потреби повторити процедуру через 3-5 днів.

2. Монофосфат калію. Містить 34% калію та 52% фосфору. Добре засвоюється і є чудовою альтернативою комплексним добривам. Дозування таке саме: 20 г на 10 л води.

Що очікувати після підживлення

Варто пам’ятати, що пожовкле старе листя не відновиться – це нормальне явище. Ознакою ефективного лікування є поява нових зелених листків без характерної жовтої кайми. Якщо молоде листя виглядає здоровим – підживлення спрацювало.