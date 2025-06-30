Огірки – одна з найпопулярніших культур серед городників. Їх можна вирощувати різними способами: давати стелитися по землі або направляти вгору на шпалери. Кожен варіант має свої переваги, тож усе залежить від того, скільки у вас місця на ділянці та як зручніше доглядати за рослинами. Детальніше про обидва методи вирощування розповідають автори Youtube-каналу CaliKim29 Garden & Home DIY.

Перший метод

Перший метод – горизонтальний. Огірки просто повзуть по землі, як їм зручно. Цей спосіб не потребує конструкцій, але потребує більше площі. Зате рослини ростуть природно, і до них легко дістатися, щоб зібрати урожай. Грядки краще мульчувати, наприклад, деревною тріскою або сіном, це допоможе зберігати вологу й захистить від бур’янів. Важливо дотримуватись відстані між кущами – від 30 до 60 см, залежно від сорту. Аби мати огірки довше, висівайте нові рослини кількома хвилями з перервою у 2-3 тижні.

Другий спосіб

Другий варіант – вертикальне вирощування. Це ідеальне рішення для тих, у кого місця обмаль. Огірки підв’язують до шпалери, і вони ростуть догори, як ліани. Такий підхід економить простір, покращує вентиляцію й зменшує ризик грибкових захворювань. Плоди краще видно, і збирати їх набагато простіше.

Щоб зробити шпалеру, не обов’язково щось купувати, підійдуть дерев’яні або металеві опори, сітка чи навіть ПВХ-труби. Деякі городники просто використовують арматурну сітку, натягнуту у формі дуги між двома грядками. Рослина сама чіпляється вусиками за сітку й росте вгору. Іноді потрібно трохи допомогти: направити батіг або видалити зайве листя для кращої циркуляції повітря.