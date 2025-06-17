Молоко містить цілий комплекс корисних мікроелементів

Кожен городник мріє про рясний і здоровий врожай огірків. Щоб досягти цього, багато хто не обмежується лише класичним доглядом, а шукає прості, але ефективні методи стимуляції росту. Одним із таких доступних і натуральних засобів є звичайне молоко. Його використовують не лише як добриво, а й як захисний бар’єр від хвороб та шкідників. Як приготувати розчин, пише «Жіночий портал».

Молоко містить цілий комплекс корисних мікроелементів, серед яких калій, кальцій, фосфор і магній – саме ті речовини, що зміцнюють імунітет рослин, стимулюють обмінні процеси і допомагають огіркам рости міцними й стійкими до зовнішніх впливів. Для підгодівлі краще обирати домашнє, фермерське молоко, адже магазинні продукти часто містять консерванти й інші добавки, непридатні для рослин.

Як правильно готувати молочну підгодівлю

Використовувати молоко у чистому вигляді не варто, його обов’язково слід розводити водою. Якщо цього не зробити, рідина перекриє доступ кисню до коренів, що може нашкодити рослині. Для обприскування огірків зазвичай беруть співвідношення 1:10 (молоко до води), а для поливу під корінь – 1:5.

Рецепт стимулюючої підгодівлі

Щоб прискорити появу зав’язей і активізувати ріст, можна приготувати спеціальний розчин для внесення під корінь. Для цього вам знадобиться:

1 літр молока;

2 столові ложки меду;

10 крапель йоду;

100 грамів деревного попелу.

Усі інгредієнти потрібно ретельно перемішати та залишити настоюватися на 48 годин. Після цього засіб можна використовувати для підживлення, приблизно по 300 мл під кожну рослину. Важлива умова: перед внесенням обов’язково зволожити грядки, щоб уникнути стресу для кореневої системи.

Захист від хвороб і грибка

Молоко корисне не лише як добриво, а й як природний захисник. Щоб уберегти огірки від борошнистої роси, гнилі чи бактеріальних інфекцій, можна приготувати ефективний розчин:

0,5 літра нежирного молока;

10 г подрібненого господарського мила;

15 крапель йоду;

5 літрів чистої води.

Цим складом обприскують листя й стебла. Краще робити це вранці або ввечері, щоб уникнути опіків від сонця.

Для профілактики грибкових захворювань підійде ще один варіант обробки:

5 літрів води;

20 крапель йоду;

0,5 літра молочної сироватки;

1 столова ложка перекису водню.

Такий розчин можна використовувати двічі на місяць. Він не тільки знищує патогени, а й зміцнює клітинні стінки рослин, підвищуючи їх природну стійкість.