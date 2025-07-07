Пустоцвіт з’їдає ресурси рослини, які мали би йти на зав’язь і плоди

Немає нічого більш прикрого, ніж гарне цвітіння огірків без жодного врожаю. Якщо на кущі переважають пустоцвіти – плоди, очевидно, з’являтимуться рідко або не утворюватимуться взагалі. Чому з’являються пустоцвіти і що з ними робити, пишуть «Добрі новини».

Що таке пустоцвіт і чому він з’являється

У більшості сортів огірків (крім партенокарпічних гібридів) природно формуються чоловічі квітки: саме вони містять пилок, необхідний для запилення жіночих квіток. Запилення відбувається завдяки бджолам і комахам. Проте надмірна кількість чоловічих квітів призводить до дисбалансу, і в підсумку – до слабкого врожаю. До того ж, пустоцвіт з’їдає ресурси рослини, які мали би йти на зав’язь і плоди.

Один простий спосіб зменшити пустоцвіт

Щоб стимулювати формування більшої кількості жіночих квітів, городники радять прищипувати верхівку рослини. Це старий, але ефективний метод, який активно застосовували ще наші бабусі.

Коли прищипувати. Оптимальний момент – коли на рослині з’явилося 3-5 справжніх листків.

Чому це працює. Прищипування «перезавантажує» ріст рослини: вона перестає тягнутися вгору і починає активно розвивати бокові пагони. Саме на них, зазвичай, і з’являються жіночі квітки, ті, з яких формуються огірки.

Ще кілька причин пустоцвіту, які варто врахувати

Надлишок азоту. Якщо ви надто активно підживлюєте огірки азотними добривами, рослина буде нарощувати зелень і формувати пустоцвіт. На етапі появи справжніх листків краще переходити на фосфорно-калійні підживлення, які сприяють зав’язі.

Недостатньо світла. Огірки, що ростуть у тіні або посаджені надто щільно, мають тенденцію формувати більше чоловічих квітів. Ідеальна відстань між рослинами 30-40 см, а місце для грядки повинно бути добре освітлене.

Спека без захисту. Надмірна температура – ще один стресовий чинник. У спеку варто притіняти грядки, аби рослини не згоряли на сонці, це теж впливає на співвідношення чоловічих і жіночих квіток.