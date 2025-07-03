Щоб отримати врожай у вересні й навіть у жовтні, посійте розсаду в червні, а у другій половині липня

До кінця літа багато огіркових кущів, висаджених ще навесні, втрачають силу та припиняють плодоносити. Але це не означає, що сезон хрумких огірків завершено. Якщо грамотно підійти до планування посадок, можна забезпечити себе свіжими плодами до самих холодів. Головне – знати, коли й що сіяти, та правильно доглядати за пізніми посівами, пише «Ми-Україна».

Коли садити та які сорти обрати

Щоб отримати врожай у вересні й навіть у жовтні, посійте розсаду в червні, а у другій половині липня висівайте насіння прямо у відкритий ґрунт. Такі посадки зацвітуть уже наприкінці серпня, коли перші кущі вичерпали свій ресурс.

Оптимальними для пізнього вирощування вважаються самозапильні гібриди (позначені F1) – вони рідше хворіють, не бояться перепадів температур і дають щедрий урожай навіть при нестачі світла.

Серед перевірених варіантів :

«Ажур» — із хрумкими, солодкуватими плодами;

— із хрумкими, солодкуватими плодами; «Банковий» – міцні кущі й ідеальна форма для консервування;

міцні кущі й ідеальна форма для консервування; «Теща» – дає врожай до 12 кг/м², без гіркоти й пожовтіння;

дає врожай до 12 кг/м², без гіркоти й пожовтіння; «Салтан» і «Буян» – витривалі до похолодань, підходять для регіонів із прохолодним серпнем.

Як доглядати за пізніми огірками

Перед посівом насіння варто підготувати: загартуйте його, потримавши кілька днів у холодильнику при -1-2°C, а для знезараження замочіть у слабкому розчині марганцівки на 10 годин.

Поливайте грядки відповідно до температури: у спеку – раз на 2-3 дні, у вересні – лише кілька разів на місяць. Щоб уникнути загнивання коренів у прохолодну пору, важливо не перезволожувати ґрунт. Підживлення в серпні варто обмежити, а замість них використовувати обприскування розчином сечовини (15 г на 10 л води). Мульчування компостом товщиною 5-6 см допоможе захистити кореневу систему від осінніх холодів.

Як продовжити плодоношення

Щоб рослини не витрачали зайві сили, зривайте огірки, поки вони ще молоді, не давайте їм переростати. На одному кущі бажано залишати не більше 10-12 плодів. Такий підхід значно подовжує сезон збору до самих заморозків, без особливих зусиль з вашого боку.