Застій у рості часто вказує на нестачу азоту, корисних мікроелементів

Якщо огірки на грядці довго не розвиваються і здається, що ріст зупинився, настав час діяти. Існує простий та ефективний спосіб, який допоможе «розбудити» рослини й пришвидшити їхній розвиток. Особливо це актуально, коли огірки не формують нових листків і плодів, а урожай під загрозою. Щоб стимулювати ріст, варто скористатися одним перевіреним засобом, про який пише «Сенсація».

Досвідчені городники зазначають: застій у рості часто вказує на нестачу азоту, корисних мікроелементів або недостатню активність кореневої системи. Вирішити цю проблему допоможе бурштинова кислота.

Для приготування робочого розчину знадобиться 2 грами порошку, який легко знайти в аптеці або спеціалізованому магазині. Спочатку кислоту розчиняють у 200 мл теплої води (близько 35-40°C), а потім доливають до 10 літрів звичайної води – саме така концентрація підходить для поливу.

Отриманим розчином поливають огірки під корінь або обприскують по листю. Він не лише пришвидшує ріст зелені та зміцнює коріння, а й допомагає рослинам справитися зі стресом після пересадки, зниження температури чи посухи. Крім того, засіб підвищує імунітет рослин та покращує фотосинтез. Оптимальна частота обробки – раз на 10 днів.