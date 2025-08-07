фото Unsplash

Навіть якщо у вас немає підвалу чи погреба, можна знайти оптимальні місця

Сезон домашніх заготівель – час для пошуку надійного місця, щоб банки не зіпсувалися до весни. Навіть якщо у вас немає підвалу чи погреба, можна знайти оптимальні місця. ITVMG розповідає, куди подіти консервацію в таких випадках. Найкращі місця для зберігання консервації Комора або темна шафа. Невелика комора, вбудована ніша чи звичайна темна шафа – ідеальне місце. Важливо, щоб температура не перевищувала +20 °C, а пряме світло не потрапляло на банки. Під ліжком чи диваном. Цей варіант підходить для невеликих запасів консервації. Головна умова – відсутність батарей чи теплої підлоги. Також краще накрити консервацію покривалом. Балкон. Засклений балкон із помірною температурою взимку – хороший варіант. Використовуйте коробки з дерева чи пінопласту для додаткової термоізоляції. Уникайте зберігання на балконах, де температура взимку надто низька, а влітку – висока. Кухонні шафи. Невелика кількість банок може поміститися і в кухонній шафі, але краще обирати нижні полиці, адже там прохолодніше. Також не забувайте тримати консервацію якомога далі від плити, духовки чи посудомийки.

