У серпні перець переходить у вирішальний етап – активне плодоношення. Саме зараз потрібно бути особливо уважним до догляду, адже навіть дрібні недоліки можуть негативно позначитися на якості та кількості плодів. Щоб зберегти урожай, важливо уникати кількох поширених помилок.

Нерегулярний полив

Одна з найбільших загроз у серпні – неправильне зволоження ґрунту. Рослина з плодами має постійний попит на воду, тому пересихання субстрату може призвести до опадання зав’язей і утворення дрібних, гірких плодів. У той же час надлишок вологи, особливо холодної, може викликати гниття кореневої системи та грибкові ураження.

Оптимальний режим поливу – помірний, з урахуванням погодних умов. Вода має бути теплою та відстояною, а сам процес краще проводити вранці або ввечері. Краще поливати під корінь, щоб не порушити формування нових зав’язей.

Надлишок азоту

У серпні рослинам необхідна підтримка добривами, але з однією важливою умовою – жодного азоту. Азот у цей період лише стимулює ріст листя на шкоду плодам. Це сповільнює налив та дозрівання і зменшує солодкість перців.

Замість азотних підживлень оберіть добрива з вмістом калію, фосфору та кальцію. Ці елементи сприяють рівномірному дозріванню, покращують смак та допомагають уникнути вершинної гнилі. Гарним рішенням буде застосування кальцієвої селітри або деревного попелу.

Загущення кущів і відсутність профілактики

До серпня кущі перцю значно розростаються, і якщо не контролювати їхню форму, зростає ризик появи грибків через недостатнє провітрювання. Видаляйте зайві пагони та старе листя, особливо те, що затіняє плоди або росте всередину.

Також варто періодично розпушувати землю навколо рослини обережно, щоб не пошкодити коріння. Не забувайте про профілактичні заходи проти шкідників: тепла погода і висока вологість створюють сприятливе середовище для попелиці та інших комах.

Несвоєчасне збирання та нехтування захистом від холоду

Дозволяти плодам перезрівати – велика помилка. Це не лише погіршує їх смак, а й гальмує утворення нових зав’язей. Щоб стимулювати кущ до подальшого плодоношення, плоди потрібно знімати регулярно та обережно зрізаючи, а не обриваючи.

Наприкінці місяця варто подумати й про захист рослин: навіть нетривале зниження температури може згубно вплинути на перець. У разі ризику похолодання підготуйте тимчасові укриття, наприклад із плівки або агроволокна.