Багато власників котів переконані, що їхні улюбленці здатні усміхатися чи навіть сміятися. І хоча нам здається, що ці вирази обличчя схожі на людські емоції, насправді коти демонструють щастя зовсім по-іншому. Pets Radar розповідає, чи можуть коти все ж таки сміятися та посміхатися.

Чи може кіт сміятися?

Існує багато способів визначити, чи щасливий ваш кіт, але сміх до них не належить. Тож розсмішити кота не вийде.

«Коли люди сміються, вони роблять це голосно та чітко, що відрізняє нас від більшості тварин. Однак вважається, що деякі види тварин видають ігрові вокалізації, схожі на сміх. Це вказує на те, що вони переживають позитивний досвід, але часто вони набагато тихіші та менш виразні, ніж людський сміх», – розповіла ветеринарка, докторка Ребекка Макміллан.

Проте немає жодних доказів того, що домашні коти можуть сміятися, але вони можуть показувати, що відчувають себе щасливими, іншими способами.

Чи може кіт посміхатися?

Кіт не усміхається так, як ми, але ви точно можете зрозуміти, що він відчуває, читаючи вираз його обличчя. Це може бути не так очевидно, як людська усмішка, але якщо ви помітите, що їхній рот закритий і трохи задертий вгору з розслабленими м’язами, це хороший знак.

«Зазвичай це супроводжується звуженими, повільно кліпаючими очима. Хоча це не класична усмішка, як ми її знаємо, такий вираз може свідчити про те, що ваша кішка почувається щасливою та задоволеною», – зазначає Макміллан.