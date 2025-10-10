Коти – це незалежні створіння, які вважають за краще спілкуватися з людьми на своїх умовах

Багато власників котів помічали, що їхній улюбленець раптом починає уникати дотиків або навіть реагує агресивно. Ukr.Media розповідає, чому так відбувається.

Незалежність характеру

Коти – це незалежні створіння, які вважають за краще спілкуватися з людьми на своїх умовах. Тому якщо вашому улюбленцю набридли обійми чи ніжність, він може показати вам, що не хоче контактувати зараз.

Можливі проблеми зі здоров’ям

Якщо кіт раптово став уникати дотиків, варто звернути увагу на його самопочуття. Зміна поведінки може свідчити про больові відчуття або дискомфорт. Тому важливо звернути вагу на зміни в поведінці та здоров’я улюбленця.

Відсутність довіри або стрес

Ще однією причиною небажання кота контактувати може бути відсутність довіри. Це особливо актуально для нових вихованців, які можуть відчувати стрес від зміни середовища. Дайте їм час адаптуватися та звикнути до нового будинку та людей.